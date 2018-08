Jefferson Farfán y Edison Flores armaron un clásico en Instagram

Una revelación de Jefferson Farfán en Instagram causó revuelo entre los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes , pero también llamó la atención de otros jugadores de la Selección Peruana, como Edison Flores.

Todo comenzó cuando la 'Foquita' comenzó a responder preguntas vía Instagram Stories y contó: "Yo antes de ir a Alianza fui a entrenar con la 'U', pero en esos tiempos no tenía los medios para solventar pasajes y tampoco pagar uniformes y me tuve que ir muy joven. Es más, recuerdo que un día me llevaron al Lolo Fernández para reunirme con Alfredo Gonzales, pero parece que confiaron en mí. Siempre fui aliancista de corazón".

Fue cuando 'Orejas' Flores aprovechó la oportunidad de meter 'chacota' con la clásica rivalidad entre ambos equipos: "Casi juegas para el mejor equipo del Perú. Eras de chiquito de la 'U'?", preguntó.

Farfán tomó la pregunta con humor y respondió: "Ya eras mi hincha cuando jugaba en Alianza, ahora imagínate si jugaba en Universitario. Ahí sí se te venía el huayco".

Más tarde, Edison Flores devolvió el 'golpe' en su cuenta. "¿Admiras a la 'Foquita' Farfán?", fue la pregunta que le llegó al buzón. La respuesta también llegó con chispa: "Claro como jugador y también porque sé que dentro es hincha de la 'U'".