En medio de un Torneo Apertura de emociones intensas, no solo los entrenadores han sufrido las consecuencias de los malos resultados: también algunos jugadores han quedado fuera de sus equipos antes de llegar siquiera a la mitad del campeonato. Así ocurrió con Jeremy Canela, quien fue separado de Alianza Atlético de Sullana en pleno torneo, sin una explicación clara. El extremo, que venía cumpliendo actuaciones aceptables, rompió su silencio tras varios días y contó su versión de los hechos.

En los últimos días, diferentes informaciones surgidas desde la ciudad de Sullana señalaban que Alianza Atlético había decidido rescindir el vínculo con Jeremy Canela por presuntos actos de indisciplina. La noticia corrió rápido, generando desconcierto en el entorno del club norteño y abriendo interrogantes sobre la verdadera razón de su salida.

Ante las especulaciones, Jeremy Canela decidió aclarar su situación en una entrevista con el programa ‘Pitazo Final’. “He visto en redes que mi salida se dio por indisciplinas, pero eso no es verdad. Las faltas fueron con permiso de la dirigencia y del entrenador, porque tenía un problema grave en Lima”, explicó el futbolista.

Jeremy Canela, era constantemente un 'dolor de cabeza' por su velocidad y picardía. (Foto: Liga 1)

Sin embargo, Canela admitió un error que, según sus propias palabras, terminó pesando en la decisión final del club. “Es cierto que jugué una pichanga en mi barrio y pido disculpas por eso, pero creo que se pudo manejar de otra forma, quizás con una sanción económica. Despedirme por eso me parece demasiado”, expresó, dejando entrever que esperaba una sanción menos drástica.

Durante su etapa en Alianza Atlético, Jeremy Canela aseguró no haber tenido antecedentes negativos que justificaran una medida tan severa. “Nunca he tenido problemas extradeportivos ni de indisciplina. Tengo 6 años en el club y es la primera vez que me pasa algo así”, remarcó el atacante de 27 años.

Una de las cosas que más lamentó Canela fue no haber podido presentar su defensa ante los dirigentes del club. “Solo me entregaron un documento que debía responder en un plazo de 5 días”, relató el jugador que siempre fue una pieza importante en el ataque de los ‘churres’ complicando a los defensas del rival por .

Finalmente, el futbolista también expresó su deseo de volver a vestir con la camiseta del cuadro sullanense, pues confiesa que es un equipo el cual ha marcado mucho en los últimos años de su carrera. “Es un equipo bueno, por el cual le ha agarrado cariño”, afirmó pidiendo disculpas también a la hinchada que siempre mostró su respaldo.

Mientras tanto, sin Jeremy Canela en sus filas, Alianza Atlético parece haber encontrado algo de estabilidad. El cuadro churre encadenó dos triunfos consecutivos, primero en casa ante Comerciantes Unidos y luego de visita frente a Ayacucho FC, resultados que hoy lo ubican en la séptima posición del Torneo Apertura con 13 puntos y renovadas esperanzas de seguir escalando en la Liga 1 2025.

