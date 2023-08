Este lunes, Sport Boys igualó 1-1 ante Atlético Grau, en el marco de la fecha 10 Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien los rosados no cayeron en condición de local, la situación es preocupante. Y es que tras la victoria ante Alianza Lima, por la jornada 4, el conjunto del Callao no ha vuelvo a sumar de a tres. Ante ello, Jesús Barco, una de las figuras del equipo de Fernando Gamboa, analizó el cotejo ante la escuadra piurana y lamentó no haber podido salir victorioso. Asimismo, disparó contra el Gobierno Regional del Callao por el mal estado de la cancha del Estadio Miguel Grau, tras el festival que hubo este fin de semana.

“Duele bastante que nos empaten al último minuto. Nosotros necesitábamos los tres puntos para escapar de la zona de abajo, pero para mí hay detalles que te marcan la diferencia”, fueron las primeras palabras del mediocampista nacional en conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Teníamos que cuidar la victoria y terminar ganándolo. Duele bastante perder así, pero hay que afrontar la situación, trabajar y seguir matando por la institución”.

Cabe resaltar que el cuadro rosado se encuentra en una situación complicada en la tabla acumulada. Luego del empate ante Atlético Grau, el conjunto chalaco se ubica en la casilla 14 con 30 puntos, a ocho unidades de Deportivo Municipal, club que se encuentra en el puesto 18 (zona de descenso).

El malestar con el Gobierno Regional del Callao

Durante la conferencia de prensa, Jesús Barco también mostró su malestar con el Gobierno Regional del Callao por el mal estado del campo del Estadio Miguel Grau. “A ver si nos dejamos un poco de payasadas e intereses políticos, de usar a la institución para llenarse los bolsillos o para llevar más gente a su campaña”, señaló.

“Así como el Gobierno Regional utillizó al club para arreglar el campo para que hagan su festival, a ver si ahora se ponen una mano en el bolsillo y ayudan a mejorar la cancha después del concierto que hubo y el estado en que la dejaron. Tanto se jactó en su campaña que va a apoyar a Boys, a ver si ahora también llama a la administración y se ponen de acuerdo para arreglarla”, añadió.

Sport Boys también se pronunció

Horas después de las declaraciones del mediocampista nacional, Sport Boys también se pronunció y confirmó que el Estadio Miguel Grau estará apto para su próximo cotejo de local. “La cancha del estadio ya pasó por una primera evaluación luego del evento y según lo mencionado por el ingeniero que ahora se hará cargo, el campo estará listo en el tiempo ideal para poder disputar nuestro próximo partido de local en el Callao. En este proceso de recuperación del grass, la FPF realizará visitas para que el estado del céspede pueda ser aprobado”, se lee en el oficio.

Eso sí, la escuadra rosada hizo un llamado al Gobierno Regional del Callao y le pidió “respetar lo acordado y los tiempos establecidos” para poder hacer uso del recinto. Asimismo, aseguraron que “la administración sigue trabajando en velar por los intereses de la institución ‘rosada’”.

El comunicado de Sport Boys en redes sociales.





