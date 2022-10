Durante las últimas horas se ha armado una polémica sobre las recientes declaraciones de Jesús Chávez, futbolista del Sport Boys, quien habló sobre los “incentivos” que reciben los jugadores a fin de año por parte de algunos clubes. Al respecto, el director técnico de la Academia Cantolao, Alejandro Apud, tuvo una postura totalmente opuesta y fue claro al decir que “éticamente no está bien”.

Sucede que en la previa del duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal, ‘Chucho’ Chávez manifestó que “estamos esperando nuestra Navidad. En Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. Y es que en todos los años que tengo en el fútbol se dieron este tipo de cosas”. Así, pues, cuando el entrenador del ‘Delfín’ fue consultado sobre los supuestos incentivos que se dan en el fútbol, se mostró abiertamente en contra.

“Éticamente no está bien porque todos queremos ganar y todos queremos jugar para ganar, pero muchas veces pasa que unos clubes interesados en las circunstancias, traten de incentivar a otros equipos que no se juegan nada. Éticamente no está bien porque todos estamos obligados a ganar y a jugar para ganar”, manifestó el estratega del elenco ‘chalaco’ en diálogo con ‘Radio Ovación’.

Por otro lado, Apud analizó el próximo partido que se le viene en el Torneo Clausura, a propósito de su lucha por evitar caer en los puestos de descenso. Quedan pocas fechas y el ‘Delfín’ sigue comprometido con el fantasma de la baja.

“Tenemos un partido muy importante contra Municipal que de lograr el triunfo nos aseguraría la permanencia. Para nosotros va a ser una final. En caso no conseguirlo, seguiremos con Cienciano y con todos los que nos van quedando en el camino”, añadió el extécnico de Ayacucho FC.

Finalmente, el DT de 54 años se refirió a Bryan Reyna y a su crecimiento futbolístico desde que llegó a la dirección técnica del equipo. “Estamos felices por Bryan. Se lo merece, es un jugador que cuando llegamos estaba un poquito complicado, pero por suerte lo pudimos encaminar y él es una gran persona. A veces a los jugadores el mundo que los rodea los complica un poco, pero logramos que tuviera tranquilidad”, puntualizó.





