Alianza Lima , Universitario , Cienciano , Melgar , Binacional y Alianza Atlético y Sport Boys aseguran que esta situación los expone a dos escenarios complicados: ser demandados por el Consorcio Fútbol Perú y pagar una multa millonaria, o quedarse fuera de las competiciones nacionales e internacionales como parte de las sanciones que la FPF impondrá si deciden renovar contrato con el actual operador, amparándose en el uso de la cláusula de preferencia.

En cualquier caso, los clubes saldrán perjudicados. ¿Cómo y por qué están entre la espada y la pared?, ¿por qué están expuestos a una contingencia legal futura y por qué pueden quedar desafiliados de los torneos que organizan la FPF, la Conmebol y la FIFA? Lo explicamos a continuación.

1. El problema legal y económico

De los dieciséis clubes de la Liga 1 que tienen contrato con el Consorcio Fútbol Perú, doce de ellos finalizan su vínculo el 31 de diciembre del 2022. Los otros cuatro documentos vencen después de este año. Dentro de esos contratos hay diferentes cláusulas que se deben cumplir, pero la más importante es la llamada cláusula de preferencia e igualdad (renovación), la cual obliga a los clubes a darle prioridad al actual operador al momento de recibir una oferta por parte de una diferente casa televisiva interesada.

“Si una empresa X se acerca a la ‘U’ y les ofrece algo más por los derechos de televisión y la imagen, el club tiene que trasladarla al Consorcio: ‘He recibido esta oferta y me pagan mucho más que tú’. El Consorcio tiene la posibilidad de mejorar la oferta o irse. Si quiere aceptar la mejora, diría ‘yo te pago 40% más’. Tú ya no puedes negociar con el otro. Los clubes estamos obligados a aceptar esa mejora y continuar la relación comercial con el Consorcio”, explica Adrián Gilabert, abogado del club Universitario de Deportes.

Eso quiere decir que si la FPF decide vender los derechos de televisión a partir del próximo año, causaría una contingencia legal a los clubes y podría exponerlos a una demanda millonaria por parte del Consorcio Fútbol Perú. Según fuentes consultadas por este medio, este monto ascendería a los 70 millones de dólares entre multas y sanciones económicas.

La FPF, mediante un comunicado, sostuvo que está dispuesta a brindar el soporte legal y económico a los clubes ante un eventual proceso que les inicien por los derechos de televisión. Carlos Caro, vocero legar de la Federación, ratificó en un video la intención de ayudar a los clubes afectados. “Es importante tomar en cuenta que, como parte de la implementación de la transición a este nuevo modelo, la Federación ha previsto el acompañamiento legal a los clubes para culminar exitosamente ese proceso”, apunta.

No obstante, Gilabert no va en sintonía con lo dicho por la FPF. “Que saquen los millones de penalidad y que nos garanticen que nos van a pagar más de lo que nos paga el Consorcio y vamos para adelante. Si me dan ese mensaje de manera seria, no habrá ningún problema. Pero no creo que tengan los millones para pagar en penalidades y tampoco creo que tengan la plata que nos paga el Consorcio para afrontar las obligaciones del próximo año”, afirma.

Por otro lado, Felipe Trujillo, abogado del club Cienciano del Cusco, asegura que no hay claridad al respecto desde la Federación. “Se habla de un respaldo por parte de la FPF y sus estructuras jurídicas y legales para todos los clubes que lleguen a tener algún tipo de controversia emanada de los contratos actuales con el Consorcio, pero realmente no hay claridad y no nos genera tranquilidad de saber qué, cómo, cuándo y cuánto vamos a recibir por el activo más preciado que tiene el fútbol, que son los derechos de televisión”.

2. El problema deportivo

El otro escenario perjudicial para los clubes tiene repercusiones en el ámbito deportivo y, por consiguiente, económico. Si alguno de los dieciséis clubes decide renovar su contrato televisivo con el Consorcio Fútbol Perú, amparándose en la cláusula de preferencia e igualdad, se vería perjudicado por la misma Federación. Es decir, sería marginado de la Liga 1, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

“Si algún club decidiera renovar los contratos con el actual operador para la transmisión, estarían infringiendo el estatuto de la FPF y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de su participación en las competiciones organizadas por la Federación, la Conmebol o la propia FIFA”, advierte el vocero legal de la FPF.

En ese sentido, los clubes entrarían en un terreno peligroso que podría ocasionarles grandes pérdidas económicas (sponsoría, taquillas, etc.), inestabilidad jurídica en los contratos (patrocinios) e incluso que el campeonato nacional se vea paralizado.

En cualquier escenario, los clubes afrontarán un panorama complicado para sus intereses. “Cumplir con uno va a significar el incumplimiento con el otro. Entonces, yo me tengo que preguntar qué es lo que prefiero incumplir. Yo prefiero incumplirle a la Federación, a ver si se atreven a desafiliarnos a la ‘U’ o Alianza, a que yo tenga problemas económicos el próximo año. Nosotros tenemos que estar tranquilos económicamente el próximo año. (...) prefiero tener esa contingencia a la contingencia de no tener plata”, manifiesta Gilabert.

Alianza, Universitario, Cienciano, Melgar, Binacional y Alianza Atlético sacaron este comunicado exigiendo claridad a la FPF. Luego se sumó Sport Boys.

3. ¿Cuál será el siguiente paso de los clubes?

Los clubes también corren contra el tiempo, ya que la temporada 2022 termina y necesitan armar sus presupuestos para el próximo año. En ese sentido, es importante para ellos conocer montos exactos de sus ingresos por los derechos de televisión, algo que todavía no tienen desde la Federación. Mientras esperan mayor claridad en ese asunto (en caso llegue), el siguiente paso será prepararse para tomar una decisión difícil y de acuerdo a los intereses de cada uno.

“Nosotros seguimos esperando que llegue la transparencia por parte de la FPF. Sabemos que vamos a cumplir 200 años y eso no va a llegar. Entonces, lo que queda es tomar una decisión de acuerdo a la situación del club. Somos un club concursado, el próximo año tenemos que pagar a nuestros acreedores y bajo el esquema en el que estamos tenemos la posibilidad de hacerlo. No vamos a tomar riesgos”, comenta el vocero legal de Universitario.

Por su parte, Trujillo advierte que el problema es de una gran magnitud y lamenta que no haya voluntad para una coordinación entre la FPF y el cien por ciento de los clubes del fútbol peruano. “Hay unos cuantos clubes que están alineados y han sido partes de los órganos de construcción de este modelo, pero hay otros como Cienciano que no hemos tenido ningún tipo de participación, ni estamos identificados ni tranquilos con el modelo propuesto. Entonces, tenemos al fútbol peruano dividido en la decisión histórica más importante que se va a tomar para los próximos veinte años”, puntualiza.

Depor también se comunicó con el club Alianza Lima para obtener su posición sobre la problemática de los derechos de televisión; pero no tuvo respuesta. "Nosotros no estamos asumiendo posición en prensa respecto a eso. Ya ustedes lo van a ver por nuestras las acciones en su momento", nos dijo Diego Guerrero, gerente legal de la institución.





