Habló fuerte. Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, estuvo en ‘Full Deporte con Depor’ y aseguró que son tres los equipos que esperan contar con Ray Sandoval, quien ya no forma parte de Sporting Cristal. Además, el abogado reveló la situación que viven Sport Huancayo y Binacional.

“Lo de Ray Sandoval lo venimos conversando con todos los planteles. Hemos hecho charlas con todos los jugadores en el sentido que tenemos que ser solidarios, profesionales y responsables. Hay que respetar los protocolos y seguir las pautas. Lamentablemente, los de Sandoval es una equivocación de un chico que no tiene las cosas en su sitio y no podemos poner en riesgo el bien común por la indisciplina de uno”, afirmó.

Baldovino siguió hablando del volante. “Esta no es una situación normal, sino la asumía él. Esto puede generar contagio a sus compañeros y familias. El caso de Ray Sandoval no se justifica ni ahora ni nunca. Es una inconducta, es más es un delito. Ha pedido disculpas, pero tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Ya me he entrado que hay tres clubes que están interesados en contar con sus servicios. Si ustedes lo ven en otro equipo, ¿les sorprendería?”, agregó.

Por otro lado, Baldovino contó cómo fue el viaje de Binacional a Lima. “Es alucinante. No han roto ningún protocolo porque no tuvieron ninguno. Querían venir el 7, pero como cerraban fronteras en Puno, decidieron venir el domingo. El problema es que no le avisaron a nadie. Algunos vinieron en el bus y otros en carros particulares. Un grupo llegó a las 4 de la madrugada y les dijeron a los que tiene casa, que vayan, sino que tenían un hotel en Pachacamac”, contó.

“De ahí, les dijeron que tenían la tarde de hoy para buscar el departamento en Lima para vivir estos meses, ya que el club solo había pagado dos días de ese hotel. Los chicos contrataron dos taxis, que los conductores eran dos de la reserva de Binacional que se quedaron sin trabajo, los llevaron a ver y uno cumplía 21 años, se fueron a almorzar y regresaron. Algunos del otro grupo también hicieron lo mismo”, reveló Baldovino.

Ojo, la historia de Binacional no queda ahí. “Es una negligencia con exposición de personas al peligro el trasladar de Juliaca hacia Lima sin pasar una sola prueba. Los llamaron de emergencia anoche paras otras pruebas. Hace tres semanas, ocho dieron positivo en la primera prueba, antes de la nueva, en una clínica privada, les preguntaron dónde se habían hecho la otra y dijeron en la ‘capilla’, que es un lugar de salud en Juliaca. Lo más probable es que esas pruebas estén modificadas. Salieron negativo al final”, agregó.

Baldovino también contó la situación en Sport Huancayo. “Es un horror. El supervisor era muy amigo de los dirigentes y hacía informes como si estuvieran viviendo en Orlando, como la NBA. Si los jugadores no se quejan, el resultado no se hubiese conocido. Encima, la excusa de Édgar Aranibar es que los jugadores estuvieron en un ‘Baby Shower’ y por eso se contagiaron. Le querían reducir el 50% del sueldo por eso. Lo curioso es que los que fueron, dieron negativo”, finalizó.

