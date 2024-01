Según la última actualización del portal Transfermarkt, Grimaldo y Quispe no solo han demostrado ser los futbolistas Sub 23 con las mejores credenciales en el campo de juego, sino también en cuanto a la cotización de sus valores de mercado. El actual jugador de Sporting Cristal está tasado en 1.5 millones de euros, mientras que el integrante actual de Pumas tiene un valor de 1.3 millones de euros . Estas cifras son más que suficientes para considerar que ambos deberían haber hecho su llegada a Europa. Si futbolistas con tales valores de mercado no logran dar el salto, ¿qué les depara a los demás?

Entre los jugadores peruanos Sub 23 más cotizados, solo dos militan en Europa. El mejor valorado es Jesús Castillo (1,00 mill. €), actual jugador del Gil Vicente de Portugal, quien llegó al país luso el año pasado pero aún no logra adaptarse completamente. Luego, encontramos a Kluiverth Aguilar, con un poco más de tiempo en el Bélgica, que tuvo que esperar dos temporadas para empezar a ser titular y tener protagonismo. Completando la lista fuera de Perú, se encuentran Piero Quispe en México y Alfonso Barco en Defensor Sporting de Uruguay.

Futbolista Edad Club actual Valor de mercado Joao Grimaldo 20 Sporting Cristal (Perú) 1,50 mill. € Piero Quispe 22 Pumas UNAM (México) 1,30 mill. € Jesús Castillo 21 Gil Vicente (Portugal) 1,00 mill. € Paolo Reyna 22 Melgar (Perú) 700 mil € Jostin Alarcón 21 Sporting Cristal (Perú) 650 mil € Kenji Cabrera 20 Melgar (Perú) 650 mil € Fabrizio Roca 21 Sport Boys (Perú) 550 mil € Adrián Ascues 21 Sporting Cristal (Perú) 500 mil € Alfonso Barco 22 Defensor Sporting (Uruguay) 500 mil € Arón Sánchez 20 Sin Club 500 mil €

¿Por qué Quispe y Grimaldo aún no llegan a Europa?

Hay diversos factores que podrían explicar por qué Piero Quispe y Joao Grimaldo aún no han conseguido dar el salto a Europa. Aunque es probable que sus representantes los hayan ofrecido en el mercado europeo, la falta de interés de los clubes podría estar motivada por varias razones. Entre ellas, se destacan opciones más atractivas en otros lugares y la carencia de pasaporte europeo. Es importante tener en cuenta que la obtención de un pasaporte europeo puede simplificar el proceso de trabajo para jugadores extranjeros en muchos países del continente . La ausencia de dicho pasaporte puede resultar en restricciones para los futbolistas, ya que algunos países europeos imponen límites en el número de jugadores no comunitarios que un club puede tener en su plantilla.

En ocasiones, las ligas europeas pueden presentar salarios menos competitivos en relación con otras oportunidades globales para los jugadores de fútbol. Este fenómeno se ve afectado por diversos factores, como la salud financiera de los clubes, el nivel de competitividad de la liga y la situación económica del país anfitrión. En la toma de decisiones sobre un posible traslado, los jugadores realizan evaluaciones exhaustivas que van más allá del salario base. Consideran beneficios adicionales, bonificaciones y la estabilidad financiera del club en cuestión, buscando un equilibrio entre aspectos económicos y las perspectivas de desarrollo y éxito en su carrera profesional. Este análisis integral es crucial para los futbolistas al considerar mudarse a una liga europea en busca de nuevas oportunidades.

La falta de consolidación de Quispe y Grimaldo en la escena internacional con la Selección Peruana también entra en juego. Los pocos partidos jugados vistiendo la bicolor absoluta también juegan en su contra, ya que los clubes europeos buscan impacto inmediato. El extremo debutó en la segunda jornada de las Eliminatorias 2026, llegando a cerrar el año con cuatro partidos oficiales en el proceso clasificatorio. Piero Quispe lo hizo en la quinta fecha contra Bolivia en La Paz, aunque ya había sumado un amistoso ante el mismo país. Sus números dejan en claro que les falta peso en la selección para tentar mejores oportunidades en el Viejo Continente.

Piero Quispe y Joao Grimaldo con la Selección Peruana

Jugador PJ Titular Minutos Joao Grimaldo 4 2 224 Piero Quispe 3 3 215

Asimismo, la idea de que ir directamente a Europa es siempre la mejor opción es desafiada por ejemplos como los de Nolberto Solano y Marcos López, quienes primero jugaron en Argentina y la MLS, respectivamente, antes de dar el salto a ligas europeas. Estas experiencias previas les permitieron adaptarse y tener un impacto positivo cuando finalmente llegaron a Europa. Por otro lado, los clubes de origen, en este caso Universitario y Sporting Cristal, buscan maximizar sus ganancias, y es posible que las ofertas de Pumas y Belgrano superaran en términos financieros a las opciones europeas disponibles. No todos los clubes europeos ofrecen jugosas ofertas.

Futbolistas peruanos con parada previa antes de llegar a Europa

Nombre Club previo fuera del Perú Club en Europa José Guilermo del Solar Universidad Católica (Chile) Tenerife (España) Nolberto Solano Boca Juniors (Argentina) Newcastle United (Inglaterra) Juan Manuel Vargas Colón de Santa Fe (Argentina) Catania (Italia) Christian Cueva Unión Española (Chile) Rayo Vallecano (España) Marcos López San José (Estados Unidos) Feyenoord (Países Bajos)

Además, un factor clave es la preferencia del técnico del club de destino. Si el entrenador no tiene interés en incorporar a un jugador específico, la posibilidad de llegar a un acuerdo se complica. En este sentido, iniciar en Europa no siempre es la opción más adecuada. Es crucial elegir un club donde se tenga la certeza de jugar regularmente desde el principio. En última instancia, la complejidad de las negociaciones y la variedad de factores involucrados destacan que el camino hacia Europa no siempre es directo ni la elección más beneficiosa para todos los futbolistas.

