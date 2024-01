Nombres como los de Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jairo Concha, entre otros, tuvieron protagonismo el año pasado con sus equipos, pero no cerraron el 2023 en su mejor nivel, por lo que en este nuevo inicio de torneo local buscarán quitarse la ‘espina’, brillar en el Apertura y vivir su experiencia en el exterior, para algunos la primera vez, para otros volver a emigrar. Muchos intentarán seguir los pasos de Piero Quispe.

Por su revancha

Bryan Reyna

El extremo íntimo tendrá su segunda temporada en Alianza Lima, luego de tener un gran primer semestre en 2023 y poco a poco ir cayendo en su nivel. El habilidoso extremo fue clave en la obtención del Apertura para el cuadro blanquiazul, marcando goles, repartiendo asistencias y generando peligro en el área rival (le cometían penales). Luego de esos primeros seis meses, Gremio intentó llevárselo, pero en Matute no quisieron aceptar su propuesta y todo eso generó una caída en su juego.

Para el Clausura, las lesiones le pasaron factura, sumado a su bajón de nivel. Bryan Reyna perdió el titularato en Alianza. Dejó de ser tan importante como en el Apertura y con la llegada de Larriera perdió terreno, incluso durante las finales dejó a entrever alguna desconexión con el técnico y su deseo de emigrar. Para este año, el jugador tiene una nueva vitrina con los blanquiazules, tanto en el torneo local como en la Libertadores, para dar señales de que pueda volver a emigrar.

Números de Reyna en 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Alianza Lima 32 2061′ 4 2





Joao Grimaldo

El habilidoso extremo tuvo una destacada Copa Libertadores y llave de eliminación de Copa Sudamericana. Sin embargo, no pudo mantener toda esa regularidad a lo largo de la temporada y su punto más bajo llegó después de su debut con la selección. El ‘Picante’ tuvo un bajón considerable luego de aparecer ante Brasil por Eliminatorias. Tras ello, y sumado a la irregularidad del Cristal de Nunes, Grimaldo no cerró bien el 2023.

Con 20 años, y siendo la gran figura de Cristal, Grimaldo espera continuar en alza, mantener el nivel y ahora sí emigrar al extranjero, como muchas veces en su momento se habló de ello. El ‘Picante’ junto a Piero Quispe tenían la misma proyección, pero el ‘chico maravilla’ le sacó una ligera ventaja al cierre del año pasado, sumado a la estrella 27 de Universitario. Dependerá ahora del propio jugador y cómo es guiado por Enderson Moreira.

Números de Grimaldo en 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Sporting Cristal 43 2979′ 8 6

Alex Valera

Si bien fue parte del título de Universitario, a nivel individual, Alex Valera se quedó corto por lo que venía mostrando temporadas atrás. El delantero nacional marcó 15 tantos en la Liga 1 y estuvo lejos de los 22 de Santiago Giordana, máximo goleador del torneo pasado. Además de ello, el atacante no estuvo del todo fino y sufrió sequías goleadoras.

Su objetivo de esta temporada a nivel individual será mejorar su cuota goleadora y ser clave en el equipo de Bustos, sobre todo en el centenario de la ‘U’ y en la defensa del título. Además, volver a emigrar al extranjero luego de su fallido pase por Arabia Saudita.

Números de Valera en 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Universitario 36 2646′ 16 3

Cristian Benavente

El ‘Chaval’ llegó con buen cartel en 2022 y apareció en momentos importantes para contribuir en el bicampeonato de Alianza Lima; sin embargo, una dura lesión en la rodilla izquierda lo terminaría alejando por todo un año de las canchas. Tuvo que operarse a inicios del 2023 y recién en septiembre pasado pudo volver a entrenar, pero no sumó finalmente minuto alguno con los blanquiazules.

Benavente terminó yéndose a final del año pasado y ahora la César Vallejo le dio la confianza, fichándolo. El ‘Chaval’ buscará recuperar su juego, ser importante otra vez y meterse en la órbita de Jorge Fossati y la selección. No solo ello, tampoco abandona el sueño de emigrar y continuar su carrera en el extranjero.

BONUS TRACK

Jairo Concha

El volante nacional estuvo presente la temporada pasada en La Victoria, alternando en un primer momento en el equipo titular. La llegada de Christian Cueva le quitó el titularato y con dos compañeros más en la posición, Andrés Andrade y Pablo Lavandeira, no tuvo toda la actividad que esperaba en el Apertura pasado; sin embargo, con la salida de Lavandeira, la irregularidad de ‘Aladino’ y la lesión del ‘Rifle’, volvió a comandar los hilos íntimos.}

No obstante, Concha no brilló en la recta final del campeonato, sobre todo en las finales, siendo superado por Piero Quispe en el duelo de creativos. Esta temporada, su futuro es incierto, ya que no renovó con Alianza y existe una opción de que pueda vestirse de crema, aunque la prioridad sería escuchar ofertas del extranjero. En caso no se concrete su salida al exterior, este 2024 tendría que buscar su consolidación para emigrar.

Números de Concha en 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Alianza Lima 35 2576′ 2 5

