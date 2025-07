Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde el 2019, sin embargo, más allá del lejano título nacional del 2020, su gestión sigue estando bajo la lupa por el pésimo presente deportivo e institucional del club. En ese sentido, después de varios meses de absoluto silencio ante los medios de comunicación, el mandamás celeste decidió hablar en una conferencia de prensa, a propósito de la presentación oficial de Julio César Uribe como director general de Fútbol.

En un primer momento, Raffo se dirigió a los hinchas, quienes vienen mostrando su disconformidad con su trabajo dejando de ir al estadio en los partidos de local. En ese sentido, el directivo se hizo cargo por sus malas decisiones y se hizo responsable por cómo está la institución en estos momentos, relegada a un segundo plano a nivel local y lejos de competir en el marco internacional.

“A todos los hinchas me quiero dirigir de manera personal, con un mensaje que lo he estado meditando desde lo más profundo desde hace varios meses, porque evidentemente la situación en la que estamos hace que se haga evidente este distanciamiento. Hoy estoy acá con el corazón en la mano, con la sinceridad de lo que siento”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

Joel Raffo presentó a Julio César Uribe como director general de Fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Ubaldo Villalobos / Depor)

En esa misma línea, Joel Raffo reconoció los errores que cometió durante el último tiempo de su gestión, las mismas que provocaron la desazón de los hinchas y un fuerte rechazo hacia su persona. Asimismo, negó que haya intereses ajenos que estén por encima del club, algo que se viene diciendo en la opinión pública desde hace tiempo.

“Reconozco que me he equivocado, que hemos tomado malas decisiones, nunca ha sido la intención tomar malas decisiones que vayan a perjudicar a Sporting Cristal. Se dice mucho que hay intereses subalternos, sin embargo, no tiene ningún tipo de sentido”, agregó.

Además, recordó las razones que motivaron a Backus, la empresa que gestionó a Sporting Cristal antes del 2019, para elegir a su empresa como la nueva dueña del club. “Lo más importante es nuestro prestigio, todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo para en el 2019 lograr, no con la mayor inversión u oferta económica, pero sí con un proyecto para convencer a una multinacional para que puedan confiar en nosotros”, afirmó.

Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde el 2019. (Foto: Sporting Cristal)

En su argumentación, Raffo consideró que la división que existe actualmente alrededor de Sporting Cristal, lo único que hace es fortalecer a la competencia. Recordemos que los principales rivales de ‘SC’, Universitario y Alianza Lima, atraviesan por un buen momento: mientras los cremas son bicampeones y acaban de ganar su cuarto torneo corto, los íntimos están en la pelea por el título nacional y están compitiendo muy bien internacionalmente.

“Sí reconozco que la situación actual no es sostenible. Quiero pedirle disculpas (a los hinchas) por decisiones que han perjudicado al club, no ha sido la intención, mucho menos la mía. Que sepan que este tipo de divisiones, lo único que hace es debilitarnos y fortalecer a la competencia”, acotó.

Finalmente, el presidente del cuadro bajopontino hizo un pedido expreso a los hinchas. “Los que realmente me están escuchando, piensen en Sporting Cristal. Somos humanos, nos equivocamos, pero también tenemos la capacidad de reconocer que la situación se puede revertir. Creyendo en ello, hago este llamado de dejar de lado las diferencias y poner a Sporting Cristal por encima de todo”, aseveró.

Joel Raffo hizo un mea culpa por sus malas decisiones en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR