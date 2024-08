Para los hinchas noventeros, el mejor ‘10′ extranjero que tuvo Universitario de Deportes de aquella época tenía nombre, apellido y hasta apodo. Jorge Amado Nunes, el ‘Cenizo’. Un volante de buen pie, que anotaba goles en partidos decisivos y de juego muy aguerrido, un jugador soñado por los hinchas. Desde Paraguay, el ex mundialista de México 86 habló con Depor y le confirmó su presencia como invitado a la fiesta del Centenario, el próximo miércoles 7 de agosto, en el Monumental. El ex jugador de 62 años recordó el campeonato que consiguió en el año 93, sus goles en los clásicos, el puñetazo que le propinó a Juan Carlos Kopriva, su amor por los hinchas, la experiencia de haber conocido a ‘Lolo’, su deseo de volver a trabajar en el club, entre otras cosas.

¿Qué significó Universitario en tu vida deportiva?

Hay veces pienso que me hubiese gustado jugar en la ‘U’ a los 25 años. A mí me llamó la ‘U’ a los 32 años, y, a pesar que esos tres años ( 93, 94 y 95), me fue muy bien, me hubiese gustado estar diez años en el club. Disfrutar más de esa hinchada, y haber podido ganar muchos más títulos, pero dentro de todo fue una gran satisfacción.

No solo estás retratado por los hinchas en una banderola, en la piel, sino también ahora en el mismísimo estadio Monumental junto a Héctor Chumpitaz, el ‘Puma’ Carranza, Percy Rojas, entre otros ídolos. ¿Qué te parece?

Muy agradecido. Que mi imagen esté junto a grandes jugadores, que tuvieron mucha trayectoria, soy un agradecido al club y a los hinchas de Universitario. No solo viene el reconocimiento de los hinchas noventeros, sino también de sus hijos de veinte años, quienes cuando me los cruzo me hablan con propiedad como si hubiesen estado en los años noventa. Es la vivencia del papá trasladado al hijo, es una bonita herencia, y el orgullo para que los jóvenes sepan quien es Jorge Amado Nunes.

Te imaginas como será ese reencuentro con ídolos e hinchas en el estadio Monumental por su centenario...

Ser participe de un acontecimiento tan importante como es el centenario, y volver a reencontrarse con gente linda, con gente que conocí, y tantos otros más, en el año 92 pude conocer a ‘Lolo’ Fernández. Poder compartir con esa gran hinchada será algo inolvidable.

¿Qué tal la experiencia de conocer a ‘Lolo’ Fernández?

Para mí fue una satisfacción haberlo conocido, pero no estaba bien de salud. Era la historia viviente de lo que fue Universitario. Todo tipo de generación lo ama y respeta, eso no es fácil conseguirlo. Hoy, los chicos saben que su máximo ídolo es ‘Lolo’ Fernández.

Más allá del campeonato del año 93, los mejores goles que anotaste fue frente a Alianza Lima...

Siempre fui un bendecido porque anoté en partidos importantes. Ahí se mostraba la jerarquía. Hice goles en Matute, les gané varias veces, la gente no se olvida. Eso hizo que me metiera en los corazones de los hinchas de Universitario.

Los hinchas, en los clásicos, tienen presente aquel puñetazo que le propinaste a Juan Carlos Kopriva, en el año 94.

Fue un combo completo. Salí campeón, hice goles en partidos trascendentales, dejé una buena imagen y eso (puñetazo a Kopriva) terminó por meterme en el corazón de todos los hinchas. La gente me para en la calle y me dice que lo gritaron como un gol, los que estuvieron en el estadio, en sus casas, al que le contaron. El hincha es muy folclórico. Eso para el hincha tiene un valor especial.

Ahora es normal que los futbolistas jueguen un día en la ‘U’ y el otro en Alianza o Cristal...

Sí, pero son otras épocas. Hoy al jugar si le pagué bien o no, se puede ir a Alianza, y sucede en todos los países. Antes la hinchada y el dirigente no lo veía muy bien, era traicionar al club, tenía un peso muy específico. Muchas veces era mal visto cambiar al equipo rival, hoy es otra época.

En tu mejor momento futbolístico, rechazaste una propuesta de Sporting Cristal...

Sí, me hablaron, pero le agradecí mucho. Después de lo que había vivido en la ‘U’, por principios no quise ir. Siempre prefería jugar por la ‘U’.

Fuiste campeón con Universitario, también entrenador, pero quedó algo pendiente por hacer en el club de tus amores...

Tal vez lo único le gustaría estar dentro del club. Sería eso, ya que uno ama a Universitario. Como mánager, director de categorías menores, entrenador, estar dentro de su proyecto, a lo mejor, en algún día, llegue esa oportunidad.

Eran las épocas que cada futbolista tenía una canción...

Claro, en el ‘Lolo’ Fernández. Antes, la Trinchera Norte cantaba los nombres de los jugadores. Era una motivación especial para uno que entraba a la cancha a jugar. Imagínate, escuchar los nombres de cada uno a través de cánticos era una inyección anímica muy grande. Fue una época muy linda que siempre se recuerda.

En los años noventa, los hinchas iban a ver jugar a Jorge Amado Nunes, el ‘Puma’ Carranza, Roberto Martínez, Ronald Baroni...

Había como un triple compromiso con los hinchas. Ahora, es otra historia. Llenan el Monumental, y jugar en ese estadio no es fácil, lleno es imponente.

Cuando jugabas, los hinchas llenaban el ‘Lolo’ Fernández y el Nacional, pero ahora lo hacen así jueguen con un equipo chico en el Monumental...

Muchas veces me piden que explican sobre el sentimiento de jugar en Universitario, pero hay que vivirlo para poder entenderlo. En Paraguay y en Colombia, la gente es resultadista, pero el hincha de la ‘U’ es más que un resultado, es pasión. Cuando la ‘U’ peligraba por el descenso, la gente llenaba el estadio. La ‘U’ va más que un resultado, juegan ante el colero y llenan el Monumental.

Los últimos clásicos han sido favorables para Universitario. Hace poco remontó en el Monumental, pero el año pasado ganó en Matute y dio la vuelta olímpica a oscuras...

A la distancia siempre sigo a Universitario. Que haya ganado la ‘U’ no me sorprende, siempre es triunfo crema. Más allá del tema de la hinchada está claro que el más grande se sabe quién eso, no hay cuestionamientos para saber quién es el más grande del Perú.

¿Qué te parece el actual momento futbolístico y dirigencia de Universitario?

Se ve que ha mejorado. Han encontrado una estabilidad, campeón después de muchos años, ganó el Apertura, y va a recibir el centenario luchando por el Clausura. Están haciendo bien las cosas, y sería lindo que salgan campeones en los cien años, así será. Cuando las cosas se hacen bien estás más cerca del éxito.

¿Cuál sería tu ‘11′ ideal en Universitario?

El equipo que integré del 93, que quedamos campeones, se hizo una gran familia. Es más, hay muchos que estaban en el banco y que merecían estar en el once titular. Ese grupo siempre los recuerdo, ojalá que en este centenario pueda ver a los mayoría.





