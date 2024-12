Jorge Célico, técnico ecuatoriano que dirigió a Deportivo Garcilaso en 2023 y lo clasificó a la Copa Sudamericana, terminó su vínculo con la Universidad Católica de su país y habló sobre su futuro. El estratega con pasado en la Selección de Ecuador, y equipos como El Nacional y Barcelona de Guayaquil, reveló que ya recibió una propuesta para volver a tomar un equipo en la Liga 1 Te Apuesto para el próximo año; no obstante, aseguró que esperará paciente para tomar una decisión. Además, hizo una comparación entre el futbol peruano y el ecuatoriano.

“El fútbol es menos que aquí (en Ecuador). La competitividad de Perú es menor a pesar de que es un país terriblemente futbolero. He ido a estadio de Alianza Lima y Universitario y están completamente llenos. Es una cosa impresionante; sin embargo, no sé por qué el fútbol peruano termina siendo un poquito menos competitivo que el nuestro, por eso también a nivel de selecciones estamos como estamos y ellos están como están. Esa es la realidad”, dijo Jorge Célico en Radio Activa.

Además, reveló que en las últimas horas recibió una oferta para dirigir en Perú. “Me trataron bien, nos fue muy bien en Garcilaso y he tenido sondeos de allá. De hecho, ya tuve una propuesta de un equipo de allá, pero voy a esperar”, señaló.

Cabe señalar que Sport Huancayo aún no tiene técnico definido, tras la salida de Franco Navarro, y podría ser uno de los equipos interesados en Célico. Además, ADT de Tarma es otro de los clubes que aún no tiene claro quién estará en el banquillo, ya que se encuentra a la espera de Claudio Biaggio.

Jorge Célico dirigió en 2023 a Deportivo Garcilaso y los clasificó a su primera Copa Sudamericana. (Foto: Difusión)

Su salida de la U. Católica de Ecuador

Jorge Célico habló también sobre su sorpresiva salida de Universidad Católica, revelando que no esperaba la decisión del club. “Mi contrato con Universidad Católica vencía al final de la temporada, ayer me comunicaron que no se iba a renovar el vínculo y me sorprendió porque no me lo esperaba”, comentó el entrenador.

El entrenador expresó su desconcierto por la falta de renovación, considerando los logros alcanzados durante su gestión. “Me sorprendió que no nos renovaran por la campaña que hicimos. Hemos peleado la Copa Ecuador y por primera vez pasamos la fase de grupos de la Sudamericana. Salir campeón es muy difícil cuando las herramientas no son las mismas que el resto”, agregó. Además, Célico explicó que, aunque el equipo hizo un buen trabajo, no contaba con los recursos para competir en igualdad de condiciones con los mejores equipos.

Célico, quien tiene un vínculo especial con el club, también mencionó que la decisión lo afectó emocionalmente. “Me duele en el alma, porque es un club al que quiero mucho”, dijo. Finalmente, habló de su futuro y sus objetivos, asegurando que su próximo paso debe ser un equipo que le permita pelear por el campeonato: “Quiero ir a un equipo que me permita ser campeón de la Serie A”. También reflexionó sobre la Copa Ecuador, mencionando que “un penalcito nos separó de estar festejando como hizo El Nacional, un penalcito nos separó de la estrella”.





