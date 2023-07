Universitario de Deportes consiguió una importante victoria (4-1) ante Cantolao, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati llegan con la moral a tope para el encuentro ante Corinthians, por los Play Offs de la Copa Sudamericana 2023. Eso sí, tras culminar el cotejo ante el ‘Delfín’, el DT charrúa destacó el nivel de sus dirigidos. Sin embargo, preocupó a la hinchada merengue luego de confesar que Nelson Cabanillas, una de las figuras de su esquema, cuenta con una posible fractura en el dedo.

“Feliz con el partido. Era difícil concentrarse en este encuentro porque tenemos un cotejo de Copa Sudamericana (ante Corinthians) en cuatro días. Pero, una vez más, los muchachos demostraron la madurez y la mentalidad que tienen”, fueron las primeras palabras del DT crema en conferencia de prensa.

Consultado sobre las rotaciones que empleó en el partido ante Cantolao, Jorge Fossati señaló que algunas fueron por precaución. “William Riveros no está lesionado, pero hubo una alarma en el partido pasado. Una molestia en el posterior y jugando tan seguido podría ser un riesgo mayor hoy. Por eso entrenó por separado y viene recuperándose bien. Mañana hará parte del trabajo general”, aseguró.

Asimismo, sostuvo: “Martín salió el otro día porque estaba con algunos problemas en sus gemelos. Piero venía de partidos seguidores de mucha exigencia y el otro día lo vi cansado. Por ello, me pareció que hoy era el momento para poner otros jugadores de buen nivel”.

No obstante, el DT uruguayo sorprendió al dar a conocer que Nelson Cabanillas tiene una posible lesión, motivo por el que su presencia en el duelo ante Corinthians aún no está confirmada. “Hoy en ese pisotón, que fue accidental, la mano de Nelson Cabanillas me dijo el doctor que hay una posible fractura”, aseveró.

¿Cuál es el próximo reto de Universitario?

Luego del encuentro ante Cantolao, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será nada menos que Corinthians, rival con el que se medirá el martes 11 de julio desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el marco del duelo de ida de los Play offs de la Copa Sudamericana 2023.

Es necesario mencionar que los merengues visitarán al ‘Timao’ en el Estadio Neo Química Arena. Los dirigidos por Jorge Fossati buscarán un resultado positivo, el cual les permita soñar con la clasificación a los octavos de final del certamen continental. Ojo, Edison Flores, flamante refuerzo crema, estás habilitado para disputar el cotejo en territorio brasileño.





