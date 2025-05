Cuando todo parecía felicidad y tranquilidad en Universitario de Deportes, unas recientes declaraciones de Jorge Fossati cayeron como un baldazo de agua fría y movieron los cimientos que parecían sólidos en tienda crema. Sucede que, tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el ‘Nono’ converso con la prensa de su país y dejó entrever que su continuidad en el club no estaba asegurada.

La ‘U’ se marchó de Buenos Aires con el boleto a octavos en el bolsillo y todo el pueblo crema se ilusionó con seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. Sin embargo, la estabilidad de estos días podría verse afectada si es que Fossati decide marcharse, tomando como referencia sus afirmaciones en un medio uruguayo.

El estratega crema charló con el programa Las Voces del Fútbol y dio a conocer su sentir tras la tan anhelada clasificación a la siguiente ronda de la Libertadores, algo que Universitario no conseguía desde el 2010. En medio de eso, reveló que se tomará estos días para meditar y analizar cuestiones que todavía no tiene resueltas.

“Hay cosas que mejorar, yo dije acá hace 20 días que la seguidilla no nos permitía ni tomarnos un café, pero una vez que pasara el partido con River era el momento de pausa, discernir algunas cosas que habían pasado y después determinar en qué camino seguir”, afirmó en primera instancia.

Jorge Fossati está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

Luego, explicando a qué se refería, Fossati relató lo sucedido hace unas semanas luego de la derrota ante Alianza Atlético, donde un grupo de barristas irrumpió la tribuna occidente y terminó agrediendo a los familiares de los jugadores. Esto, por supuesto, sigue rondando por la cabeza del uruguayo y sería la principal motivación para cuestionarse a sí mismo su permanencia en el club.

“Pasaron cosas, hubo un partido en donde se dio una reacción de un grupito de hinchas contra familias de los jugadores, que van a determinado lugar del estadio. Eso nunca es justificable, nunca jamás, pero a veces te pueden decir ‘es entendible’”, explicó.

“Que pase esto en Universitario siendo bicampeón, yendo primero en la Liga 1, yéndole bien en la Libertadores, dices: ‘aclárame porque acá hay algo que no me cierra. ¿Qué es esto? ¿Qué esta pasando’. Esas son las cosas que yo quiero ver, porque para mí no pueden pasar ese tipo de cosas”, aseveró.

Es innegable que aún perdura una molestia en Jorge Fossati por lo que pasó en el Estadio Monumental y estas declaraciones dejan la puerta abierta a un diálogo con la administración de Universitario, encabezada por Jean Ferrari. Veremos qué sucede en los próximos días y si el panorama cambia alrededor de la ‘U’.

Jorge Fossati salió campeón nacional con Universitario en la Liga 1 2023. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR