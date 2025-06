Universitario retomó los entrenamientos con los futbolistas convocados, previo al reinicio de la Liga 1, enfocados en mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura. Sin embargo, hubo una ausencia que incomodó a Jorge Fossati, considerando que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla: Rodrigo Ureña. El volante chileno fue convocado por su país y jugó ante Bolivia, pero para el DT crema su presencia el día miércoles no tenía que ser punto de cuestionamiento. Por esta razón, manifestó su sentir por la situación.

“Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Lo concreto es que un jugador que terminó ayer 5 de la tarde acá cerquita en La Paz volvió a Santiago con su selección y recién estaría llegando acá a Lima a las 5 de la tarde más o menos”, apuntó a los medios de comunicación, luego de los entrenamientos.

A su vez, agregó: “No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River, lo dejamos en Buenos Aires descansando en un hotel para que el otro día a la mañana viajara a Santiago. Cuidando al jugador, pero también cuidando al jugador, pero ellos no lo hicieron”.

Rodrigo Ureña debutó con Chile ante Bolivia. (Video: Latina TV)

En relación a la posibilidad de refuerzos para el Torneo Clausura, Jorge Fossati aclaró que tienen todos los cupos extranjeros usados y, sobre el caso de Diego Churín, mencionó que continuará con el equipo por el resto de la temporada. Eso sí, no descartó la llegada de alguna nueva incorporación.

“Yo no tengo el poder de decir ‘tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro’. No estamos en el Real Madrid, no nos engañemos. No quiero que quede colgado ahora que es con Diego Churín el tema, no. Es en todos los casos. Diego Churín entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro que nos va a dar una muy buena mano independientemente que traigamos más gente. Por ahí con uno por línea estaríamos bien”, mencionó.

Si hablamos de refuerzos, otro de los nombres que se acopló a la conversación fue Anderson Santamaría, quien fue anunciado la semana pasada. Con respecto al zaguero, Fossati no tuvo dudas en reconocer que su adaptación es rápida, aunque quieren ir despacio con su inclusión al plantel principal.

“No tenía dudas que se iba a integrar. Es un gran profesional y de sus cualidades no preciso hablar. Pensamos llevarlo inclusive más progresivo, pero como ha sido necesario también porque la cantidad de jugadores que tenemos a disposición no es demasiado grande, y él ha podido entrenar, por más que hacía rato que no jugaba, casi a la par que sus compañeros y eso habla de que todo este periodo tampoco estuvo descuidado él personalmente”, aseguró.

Universitario le dio la bienvenida a Anderson Santamaría por todo el 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario viene teniendo un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

