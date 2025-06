El Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 ingresó a su recta final y los equipos van definiendo sus posiciones. Universitario es líder (por diferencia de goles) y es el favorito, sumado a su buena campaña en Copa Libertadores que llevó a clasificar a octavos de final. En ese sentido, comenzaron los rumores de refuerzos porque -sumado a la llegada de Anderson Santamaría-, se habla del fichaje de Luis Ramos. Para más detalles, Jorge Fossati admitió el interés, aunque también respaldó la labor de sus actuales dirigidos, como el caso de Diego Churín.

En entrevista con GOLPERU, Fossati habló sobre interés por Luis Ramos: “Ojalá que pudiéramos traerlo. Yo lo demostré cuando muy pocos lo tenían en una posible lista de selección. Me parece un jugador muy interesante, pero de ahí a que haya mucha posibilidad, no tengo idea de su situación. Yo las cosas que hablo con Jean y Antonio son cosas que manejo con ellos”.

Además, agregó: “Ellos saben cómo yo pienso y yo sé cómo piensan ellos y estoy muy tranquilo de que ellos saben hacer perfectamente su trabajo. No tengo por qué estar para nada preocupado de cómo están gestionando las cosas ellos y veremos con qué otra sorpresa. Ya me salieron con la linda sorpresa de Santamaría, por ahí tienen alguna abajo de la manga”.

Anderson Santamaría demostró potencia y buen juego. (Foto: @universitario)

Producto de la posibilidad de traer refuerzos, se habló también de salidas y uno de los más señalados es Diego Churín. El delantero argentino no ha dado la talla como refuerzo extranjero, por lo que su continuidad parece una incógnita, a pesar de tener contrato hasta fin de año. Eso sí, para Fossati lo respaldó.

“No soy quién para determinar quién sale porque yo no soy el que hago los contratos ni el que los termino. No hay ni un solo jugador del plantel actual que venza su contrato en junio. Por eso digo que no tengo la intención de sacar a nadie. Lo de Diego (Churín) en particular, por suerte lo conozco de antes”, apuntó.

También añadió: “De lejos, no lo había dirigido. Hay que ver un poquito para atrás y ver que hizo un montón de goles. Si yo hubiera estado en el 2024 y me hubieran ofrecido a Diego, yo lo hubiera aceptado porque me parece que es un jugador, por lo que yo lo había visto, interesante, es goleador. Acá está con los zapatos cambiados, al revés, creo que eso pasa cuando quieres hacer tan bien las cosas que no te salen”.

Por último, Jorge Fossati agradeció el interés que existe por sus dirigidos, producto de los buenos resultados obtenido este 2025. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de resaltar que son elementos claves y una oferta no significa una garantía para determinar su salida del club.

“Sé los rumores tanto de Williams (Riveros) como de César (Inga) como de algunos más, de Rodrigo (Ureña) también se habló. Yo digo que es normal y es lindo que te pase porque quiere decir que son jugadores que se están destacando en tu club y eso es bueno. ¿Eso quiere decir que se van a ir? No. Del dicho al hecho hay mucho trecho“, afirmó.

César Inga llegó a Universitario en 2025, procedente de ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a jugar la próxima semana, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

