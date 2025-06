Durante las últimas semanas, el futuro de Cristiano Ronaldo ha estado en boca de todos a pocas semanas del inicio del Mundial de Clubes. Su contrato con Al Nassr finaliza el 30 de junio y, debido a que su actual equipo no participará de dicho torneo, se abrió la posibilidad de que otro conjunto toque sus puertas para ficharlo. Sin embargo, por más expectativas que haya generado esta opción, el propio delantero cada de confirmar que ya tiene una decisión tomada respecto a su futuro.

Si bien todavía no es seguro que renovará su vínculo con Al Nassr, ya tiene una propuesta sobre la mesa y podría aceptarla en las próximas semanas. Eso sí, en una reciente conferencia de prensa previo a la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, ‘CR7’ confirmó que no hay marcha atrás en su decisión.

“Está casi decidido que no participaré en la Copa Mundial de Clubes, a pesar de recibir muchas invitaciones y propuestas. La decisión está casi tomada de mi lado”, señaló el astro luso, siendo enfático sobre las posibilidades que tuvo para fichar por algún equipo que participará del certamen internacional.

Aunque no dio nombres de sus pretendientes, aseguró que hubo conversaciones abiertas para mudarse de Arabia Saudita. “Ha habido conversaciones, contactos, pero no puedes estar en todas las competiciones, tienes que pensar en corto, mediano y largo plazo. Así que a pesar de los enfoques, está decidido”, agregó.

Un detalle no menor es que, a pesar de no citar al equipo en cuestión, Cristiano Ronaldo reveló que fue contactado por instituciones de Argentina para disputar el Mundial de Clubes. Es decir, hay solo dos opciones: River Plate o Boca Juniors. “He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”, confirmó el futbolista de 40 años.

Como se recuerda, la FIFA abrió una ventana excepcional para los fichajes que disputarán el Mundial de Clubes, del 1 al 10 de junio. Esto se da a raíz de que la mayoría de contratos finalizan el 30 de este mes y algunos futbolistas podrían quedarse sin vínculo en plena competición. De momento, el cinco veces Balón de Oro está descartado para este novedoso certamen que arrancará el 14 de junio en Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo recordó a Lionel Messi

En otro momento de la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre su relación con Lionel Messi y si le encantaría jugar junto a él, quien sí participará del Mundial de Clubes con el Inter Miami. Aunque en el pasado se especuló sobre un pequeño conflicto entre ambos, el portugués volvió a aclarar que nunca hubo nada y siempre se trataron con respeto.

“Claro que le tengo cariño a ‘Leo’ Messi. Llevamos 15 años juntos en el escenario. Recuerdo haberle traducido el inglés en las galas porque no lo hablaba bien. Siempre me trató bien y me respetó”, comentó, recordando los días en donde ambos cracks competían por ser el mejor futbolista del mundo.

TE PUEDE INTERESAR