El último clásico peruano todavía sigue dejando que hablar, no solo por lo ocurrido en la cancha, sino también por lo que vino después. Carlos Zambrano, zaguero de Alianza Lima, fue sancionado con dos fechas tras sus gestos en el Estadio Monumental y, en medio de su malestar, lanzó frases que rápidamente encendieron la polémica. El ‘Káiser’ cuestionó la postura de Universitario al presentar reclamos ante la Comisión Disciplinaria y, en tono irónico, llegó a decir que “mejor jueguen vóley los del costado” en referencia a su clásico rival. Ante dicho comentario, las miradas apuntaron hacia el elenco crema, y las respuestas no tardaron en llegar.

Uno de los primeros en ser consultados fue Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes. El lateral, que fue titular en la reciente victoria ante Melgar en Arequipa, evitó entrar en un cruce directo con Zambrano, pero sí dejó un mensaje con un claro enfoque. “Nosotros mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Lo mejor que hay que hacer es hablar en la cancha”, sostuvo en zona mixta, marcando la postura que quiere transmitir desde el equipo.

El experimentado defensa de 36 años insistió en que lo prioritario es mantener el foco dentro del campo de juego. “No quiero que haya más temas fuera de la cancha, lo más importante es hablar adentro del campo”, agregó, intentando dar por cerrado un debate que, sin embargo, ya estaba instalado en la opinión pública y entre los hinchas de ambos bandos.

Más allá de la polémica, Corzo aprovechó para valorar el esfuerzo de sus compañeros en una plaza complicada como Arequipa. Universitario supo revertir un marcador adverso y se impuso 2-1 ante Melgar, resultado que lo devolvió al liderato del Torneo Clausura. Con ese respaldo deportivo, sus palabras buscaron restarle relevancia al cruce verbal con el jugador blanquiazul.

Otro que también fue consultado por el tema ‘Kaiser’, fue Martín Pérez Guedes, mediocampista que ha sido pieza clave en el esquema crema. El argentino nacionalizado peruano no quiso darle demasiada importancia a las frases de Zambrano, aunque sí lanzó una respuesta corta y directa. “Eso ya pasó. Nosotros nos dedicamos a jugar y hay que seguir metiéndole porque queremos lograr el objetivo final”, expresó.

Pérez Guedes hizo hincapié en que la ‘U’ no puede distraerse con temas extrafutbolísticos, más aún cuando el Clausura entra en una etapa decisiva. “No perdimos la calma, estuvimos concentrados y sabíamos que el partido iba a ser largo. La verdad que hemos ganado en plazas difíciles y falta mucho. No se ha logrado nada”, comentó sobre el presente del cuadro merengue.

Las palabras de los futbolistas cremas contrastan con el encendido discurso de Zambrano, quien había manifestado su incomodidad tras la sanción. “Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado”, señaló el central aliancista, generando una ola de repercusiones en las redes sociales.

Lo cierto es que, mientras los cremas celebran su victoria en Arequipa y se mantienen como líderes, en Alianza Lima las aguas siguen movidas tras la caída en Matute ante Deportivo Garcilaso y las sanciones que golpearon a su plantel. La rivalidad entre los ‘compadres’ volvió a encenderse y promete seguir sumando capítulos dentro y fuera de la cancha.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

