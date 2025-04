El nombre de Jorge Fossati volvió a sonar con fuerza en Ate y no es para menos. Luego de la salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes, muchos hinchas comenzaron a especular con la posibilidad de que el estratega uruguayo regrese al banquillo ‘crema’. Ante esto, el propio entrenador decidió romper el silencio y habló sobre su situación actual y el vínculo que podría unirlo nuevamente con el club merengue.

La ‘U’ no puede dejar que pase mucho tiempo sin que encuentren un entrenador que tome la posta de Bustos, por eso las negociaciones ya deberían haber comenzado, Sin embargo, Jorge Fossati al ser consultado sobre los rumores que lo colocan como candidato número uno a asumir la dirección técnica de Universitario, decidió responder.

Con su estilo frontal, aclaró en el programa paraguayo Fútbol a lo Grande que todavía no hay nada concreto: “Por el momento oficialmente no hay nada, solo contactos extraoficiales”. De esta manera, el técnico no descartó la posibilidad, pero fue enfático en señalar que aún no existe una propuesta formal.

El uruguayo dejó una huella imborrable en su anterior paso por Universitario, guiando al equipo al título de la Liga 1 2023. Por ello, muchos aficionados consideran que su regreso podría ser clave en este complicado momento institucional y deportivo del club.

El estratega uruguayo conversó con la prensa internacional. (Captura X)

Además de hablar sobre el equipo peruano, Fossati también se refirió al nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay, el argentino Fabián Bustos: “Tenemos buena relación. Es un profesional muy serio, puede hacer una gran campaña. Conozco mucho más a su asistente Edgardo Adinolfi, fue mi jugador en Peñarol”, comentó, mostrando su respeto por el trabajo de su colega.

El llamado de Universitario tiene un toque emocional especial, considerando la historia reciente y el cariño de la hinchada. Aunque el propio técnico no se ha quejado de su alejamiento de las canchas, su discurso también deja una puerta abierta para un posible retorno.

Por ahora, los hinchas deberán mantenerse atentos a las decisiones que tome la administración de Universitario en los próximos días. El equipo necesita con un técnico con autoridad para encaminar nuevamente al plantel, sobretodo en Copa Libertadores, y Fossati podría ser ese hombre.

Jorge Fossati tendría posibilidad de volver tras su débil paso por la Selección Peruana. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el regreso de Fossati?

Es nombre del popular ‘Nono’ es el que abordó mucho las redes sociales en las últimas horas pues los hinchas empezaron a exigir el regreso del técnico campeón que dejó muy buenas impresiones tras su paso y que de hecho conoce muy bien al equipo. Por lo que no tendría problema en volver a adaptarse con el plantel.

Jorge Fossati, salió campeón en la recordada final en Matute en el 2023 y dejó muchas alegrías en los aficionados. Ante esta situación, Jean Ferrari fue tajante diciendo: “La posibilidad se abre para todos los entrenadores que calcen dentro del perfil que estamos buscando”.

Jean Ferrari habló sobre las opciones para el nuevo técnico de Universitario. (Video: Jax Latin Media)

TE PUEDE INTERESAR