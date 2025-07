Jorge Fossati no se anduvo con rodeos al ser consultado por la posible salida de Rodrigo Ureña de Universitario. El volante chileno, una de las piezas claves del equipo crema, estaría en la mira del fútbol mexicano, lo que generó inquietud en el entorno merengue. En medio de las especulaciones, el DT uruguayo fue claro y exigió que el tema se resuelva pronto, dejando en claro que no puede planificar con incertidumbre a tan poco del reinicio del Torneo Clausura Liga 1 2025. Todo esto, mientras la ‘U’ afina detalles para su debut en el segundo tramo del campeonato.

“No puedo esperar al último día del periodo de pases para ver qué hacemos. Se decide ahora o punto. Habla ahora o calla para siempre”, declaró Fossati con contundencia. El mensaje fue claro para la directiva crema y también para el entorno del jugador, que ya tendría ofertas concretas desde el extranjero.

A pesar de la tensión que puede generar una eventual partida, el estratega reconoció que si la salida de Ureña es positiva en lo económico, no pondrá trabas. “Si es bueno para el jugador y para Universitario, yo no puedo hacer otra cosa que desearle lo mejor”, expresó.

Eso sí, advirtió que el plantel no es tan amplio y que reemplazar a un futbolista como Ureña no será tarea sencilla. “No es tan extenso el plantel. Los refuerzos no se traen porque no tengo quién juegue ahí, se traen como refuerzos”, remarcó el técnico campeón nacional.

En cuanto al rendimiento reciente del mediocampista chileno, Fossati fue enfático en señalar que el futbolista sigue comprometido al 100% con la institución. “Rodrigo jugó sin ningún tipo de contemplación o cuidado especial. Es de los tipos que si no está para jugar, él viene y te lo dice”, apuntó.

Además de hablar de Ureña, Jorge Fossati también fue consultado sobre Jean Ferrari y su posible salida de Universitario. En ese sentido, el DT no ocultó su aprecio y respeto por el trabajo del actual administrador.

“Lo que ha significado Jean en Universitario es de tremenda importancia. Si fuera por Universitario, ojalá que se quedara. Le deseo lo mejor”, comentó el estratega, quien no descartó cambios en la dirigencia crema.

El uruguayo se mostró confiado en que Ferrari haya dejado una base sólida en caso decida partir: “No creo que se vaya y deje al club en manos del que sea. Creo que debe haber tomado las precauciones para que se siguiera una línea y no se desperdicie su obra”, puntualizó.

Finalmente, Fossati reiteró que sigue contando con Ureña mientras no haya nada oficial. Sin embargo, dejó claro que situaciones como estas no deberían dilatarse. El tiempo juega en contra y la ‘U’ ya piensa en el Clausura, donde luchará por el bicampeonato.

