“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, reza una de las canciones más icónicas de Héctor Lavoe. Y bueno, pues, luego de veinte años de carrera profesional, José Carlos Fernández decidió ponerle punto final a su historia con el balón y despedirse del deporte que lo acompañó durante toda su vida. Carlos A. Mannucci será su último equipo y disputará su último partido ante Sporting Cristal, el próximo domingo 30 de octubre por el cierre del Torneo Clausura.

Goles, celebraciones memorables y un profesionalismo intachable lo caracterizaron desde que debutó en el 2002 en Sport Coopsol Trujillo. Desde entonces, el popular ‘Zlatan’ dejó su huella en cada uno de los clubes donde pasó, siendo Alianza Lima el equipo con el que más se identificó y del cual es hincha.

“Hola a todos, déjenme leerles algo que les quiero contar. Llegó el día de decir adiós, de cerrar una puerta, una etapa, un camino largo y hermoso. Cumplí mi sueño de toda la vida, ser futbolista profesional. Lo disfruté al máximo, y me entregué en cuerpo, alma, mente pero, sobre todo, corazón. Porque lo que se hace con pasión sale del corazón”, fueron sus primeras en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram.

“Hoy quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible. A Dios por permitirme cumplir mi sueño de niño. A mi esposa que siempre estuvo al pie del cañón, en las buenas, mi cable a tierra, y en las otras, mi apoyo incondicional. Siempre lista para una nueva aventura y un nuevo inicio. A mis papá, porque desde el primer día que les dije que quería ser futbolista profesional, me dijeron ‘está bien, pero si lo vas a hacer, hazlo bien’”, continuó.

José Carlos Fernández es hincha confeso de Alianza Lima, club donde vivió sus mejores momentos como futbolista. (Foto: Archivo GEC)

Asimismo, recordó a los amigos que encontró en el fútbol y lo importante que fueron para su carrera. “A cada uno de los equipos que confiaron en mí para defender sus colores. A cada comando técnico por el que me tocó ser dirigido, dejándole lecciones de grande. A cada compañero con el que me tocó ocupar vestuarios, porque creo que lo más lindo que tiene el fútbol es que el que está al lado tuyo confíe en ti y tú en él”.

Finalmente, agradeció el cariño incondicional de los hinchas y se despidió entre lágrimas de emoción. “A los hinchas, me siento muy querido. Es algo que me alegra el corazón, lo llevaré en el alma para siempre. Finalmente, gracias fútbol, gracias por darme veinte años de locura. Puedo decir que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar y confiar para que eso pase. Gracias totales, me voy en paz”, puntualizó.

Mensajes de agradecimiento

Luego de este anuncio, varios compañeros y excompañeros de José Carlos Fernández le dedicaron algunas palabras en agradecimiento por su intachable carrera. “Fuiste un gran ejemplo de profesionalismo y perseverancia”, dijo Wilder Cartagena. “Fue un placer, goleador. Siempre estarás en la historia”, comentó Arley Rodríguez. “Vamos arriba, José Carlos, lo mejor está por venir”, añadió Gonzalo Godoy, mientras que Salomón Libman lo recordó como su “amigo más allá del fútbol”





