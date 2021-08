Las dorsales número ‘9′ y ‘22′, hoy por hoy, no pueden ser usadas por ningún miembro del plantel de Universitario. Y el motivo es claro. El ‘9′ le pertenece al máximo ídolo de los cremas: Teodoro ‘Lolo’ Fernández Meyzán. Y el ‘22′ es del último gran referente que tiene en club de Ate: José Luis ‘El Puma’ Carranza. Al igual que el gran ‘Lolo’, Carranza fue de los pocos jugadores que solo vistió la camiseta de la ‘U’ en toda su carrera. Y a propósito del aniversario número 97 que los de ‘Odriozola’ cumplirán este sábado 7, Depor conversó con el ‘Puma’, donde rememoró sucesos de sus inicios.

Aunque hoy José Luis ‘El Puma’ Carranza es un gran referente de Universitario, el ‘22′ no la pasó nada bien en sus inicios, sobre todo en su primer año. El volante de recuperación recordó como los dirigentes de esos años no lo querían en el club. Allí, sin embargo, aparecieron algunos ‘padres futbolísticos’ del rimense que ‘sacaron pecho’ por él, y que lograron que se quedara. Lo que siguió luego es historia.

“Yo solamente tengo palabras de agradecimiento al club, porque me recibieron en un momento difícil, cuando no sabía que iba a ser futbolista, y tuve la suerte de quedarme. Pero no ha sido fácil porque llegó un momento me estaban votando, y fueron los jugadores grandes de ese momento, como ‘Chevo’ Acasuzo, Germán Leguía, Leo Rojas, Gastulo, quienes indudablemente me dieron el apoyo”, menciona a Depor, desde el otro lado del teléfono.

José Luis Carranza es alzado en hombros tras lograr el tricampeonato. (Foto: Archivo Depor)

En la actualidad es muy común ver como los futbolistas cambian de equipo como de casa. Sin embargo, en el siglo pasado, era común ver a futbolistas con la misma camiseta durante toda su carrera. Un ejemplo de ello es José Luis Carranza, quien vistió los colores de Universitario por 19 años ininterrumpidos. Claro, en el camino varios equipos lo tentaron, siendo uno de ellos Alianza Lima. “El primer año que yo estuve en la ‘U’, vino Mauricio Novach, el argentino que se lo llevó a ‘Pocho’ Dulanto a España. Yo tenía muchas propuestas, solamente que mi palabra vale mucho más que todo el dinero del mundo. De Racing de Argentina tuve propuestas. En Ecuador, Argentina, Colombia, España. Pero para qué hablar. Y de acá tuve una oferta de Alianza”.

Luego, José Luis Carranza contó cómo fue que le llegó la oferta del ‘compadre’. “Sergio Missaglia vino a hablar conmigo. Le agradecí a él y a Alianza porque yo estaba muy cómodo en la ‘U’ y sobre todo respetaba mi palabra. Mi padre es hincha de Alianza, era bien amigo de César Cueto, pero para mí la palabra es lo más importante que puedo tener”, resaltó.

Los recuerdos que tiene José Luis Carranza de los mejores partidos en los que participó son variados. Y es que el ‘22′ jugó 608 encuentros, en donde anotó solo nueve goles. Pero si hay un duelo especial que guarda en la retina es una contra Alianza, el del 3 de agosto de 1988, es decir, a tan solo un día de que se cumplan 33 años de ese triste episodio para Alianza. “Importantes son todos los que ganamos y los que perdemos. Pero nadie se va olvidar, y eso no se va olvidar nunca, de que hicimos retirar a Alianza jugando al fútbol. Nos pueden ganar por 10 o 15, pero nunca a retirarse del campo”, saca pecho el ‘Puma’ por aquel acontecimiento.

Los otros referentes

Por otro lado, Teodoro ‘Lolo’ Fernández se ganó merecidamente el ser considerado ídolo máximo de la ‘U’. El ‘Cañonero’ jugó 24 temporadas consecutivas, donde jugó 180 partidos, anotó 156 goles y dio seis veces la vuelta olímpica. Sin dudas, el ídolo máximo de Universitario.

Asimismo, Héctor Chumpitaz es considerado una gran referente del club por sus cinco títulos nacionales en sus 10 años con la crema, y por ser el capitán del subcampeonato de la Libertadores 1972.

Jorge Amado Nunes también es otros de los exjugadores queridos por el hincha por su juego, ambición y, en especial, por su carácter: estuvo tres temporadas y ganó un título nacional. El sábado la ‘U’ está de fiesta y recordamos a sus mejores exponentes en la historia de la institución.

El 'Capitán de América' logró 5 títulos nacionales con la 'U'. (Foto: Archivo Depor)









