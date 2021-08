Empezó el mes más agitado de la Liga 1 2021. Con el objetivo de cumplir con el calendario de partidos, la organización del torneo local tuvo previsto jugar en agosto dos fechas por semana. Por ello, este lunes arrancará la cuarta jornada con dos cotejos y culminará el miércoles, para descansar un día y volver a las competiciones el viernes.

El primer partido de la fecha será entre Ayacucho FC y San Martín, programado para este lunes 2 de agosto a las 5:00 p.m. en estadio de San Marcos. Mientras que para la noche fue programado el duelo entre Cienciano y Deportivo Municipal, desde las 7:30 p.m. Sin embargo, el duelo más esperado de la jornada será el clásico modernos del fútbol peruano.

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentarán este martes 3 de agosto, aunque aún sin estadio definido. Ambos elencos esperan sumar de a tres para seguir escalando en la tabla. Por un lado, el cuadro rimense acumula 4 puntos, tras su último empate, mientras que los cremas quieren alzar cabeza, tras perder frente a Mannucci.

Para el miércoles habrán cuatro partidos, que arrancarán desde el mediodía, con el choque entre Alianza Atlético, que cayó por 2-0 frente a César Vallejo, y Binacional, elenco que hasta la fecha busca seguir escalando en la tabla. Otros cotejos para este día son el de Melgar vs. Cusco FC, Alianza Universidad vs. Sport Boys y el duelo de Alianza Lima vs. Cantolao.

El elenco íntimo buscará sumar de a tres, pues tienen como objetivo quedarse con el título de la Fase 2. Si bien no debutaron con victoria en la primera fecha, sí mantuvieron los resultados positivos para los cotejos posteriores a fin de seguir subiendo de posición en el acumulado. El equipo está mentalizado y busca estar entre los primeros.

Fixture de la Fecha 3 de la Fase 2

Lunes 2 de agosto

Ayacucho FC vs. San Martín | 5:00 p.m. | Estadio San Marcos

5:00 p.m. | Estadio San Marcos Cienciano vs. Municipal | 7:30 p.m. | Estadio San Marcos

Martes 3 de agosto

UTC vs. César Vallejo | 1:00 p.m. | Estadio San Marcos

1:00 p.m. | Estadio San Marcos Sport Huancayo vs. Carlos A. Mannucci | 3:30 p.m. | Estadio San Marcos

3:30 p.m. | Estadio San Marcos Sporting Cristal vs. Universitario | 7:30 p.m. | Por definir

Miércoles 4 de agosto

Alianza Atlético vs. Binacional | 12:00 m. | Estadio San Marcos

12:00 m. | Estadio San Marcos Cusco FC vs. Melgar | 2:30 p.m. | Estadio San Marcos

2:30 p.m. | Estadio San Marcos Alianza Universidad vs. Sport Boys | 5:00 p.m. | Estadio San Marcos

5:00 p.m. | Estadio San Marcos Alianza Lima vs. Cantolao | 7:30 p.m. | Estadio San Marcos





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.