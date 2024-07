En el panorama actual, Melgar se destaca como uno de los principales contendientes para ganar el Torneo Clausura 2024, imponiéndose como una amenaza considerable para cuadros como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Después de una gran victoria por 3-0 en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega ante Cusco FC; en la primera jornada de la segunda mitad de la Liga 1, el plantel dirigido por Marco Valencia ha generado grandes expectativas para el resto del año. En este contexto, la ausencia de Pablo Lavandeira en la convocatoria para el encuentro mencionado ha alimentado especulaciones sobre su posible salida del club. Ante esta situación, el técnico del equipo se pronunció al respecto.

El extremo de 34 años, uruguayo nacionalizado peruano, ha visto disminuir su protagonismo en el representativo mistiano. Su presencia fue notable cuando llegó a mediados de 2023 y estuvo bajo la dirección de Mariano Soso. Sin embargo, desde que Valencia asumió el mando, su participación ha disminuido considerablemente. Recientemente, no fue incluido en la nómina para el cotejo contra el conjunto cusqueño.

En este sentido, Marco reveló que el jugador fue informado con anticipación que no estaría en el duelo ante los imperiales. A pesar de ello, el deportista mostró una entrega total con el plantel, independientemente de su irregularidad: “Yo ya hablé con Pablo, el viernes, antes de viajar. Le manifesté que no estaba en lista y me dijo que él estaba para estar o no, y que a lo que le toque participar, él va a estar 100% comprometido por el grupo”.

Posteriormente, el timonel ‘rojinegro’ anunció que Lava sigue siendo parte de la escuadra y que durante el inicio de la semana se reincorporará a las prácticas: “Yo en información sé que sigue en el plantel y que el lunes estará entrenando con los pocos jugadores que se quedaron y que el martes ya estaremos todos juntos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Melgar por el Torneo Clausura 2024?

Melgar vs. César Vallejo se disputará el sábado 20 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m. y en España a las 10:15 de la noche.

¿En qué canales ver Melgar vs. César Vallejo?

Melgar vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

Marco Valencia es el técnico de Melgar en el Torneo Clausura 2024.





