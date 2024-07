¡Se viene un clásico moderno en el Rímac! Este domingo, Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys en la segunda jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Será un partido de alto voltaje y con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. En el campamento rimense, los días han sido agitados debido a la inminente partida de Ignacio da Silva a Fluminense y a la derrota en la primera fecha por 3-1 ante ADT. Por su parte, el cuadro rosado llega con una victoria a cuestas, tras vencer 2-1 a Sport Huancayo, y con la incorporación de Cristian Benavente, quien podría debutar con la camiseta chalaca en este emocionante encuentro.

Tras la pretemporada, el entrenador Guillermo Farré enfrentó su primera gran examen, aunque no con el resultado esperado. A pesar de algunos momentos prometedores, los celestes cayeron 3-1 ante ADT en la altura de Tarma. Dos de los goles adversarios fueron resultado de errores, ambos protagonizados por el arquero Alejandro Duarte.

En esa línea, el técnico argentino defendió a su guardameta tras el juego. Además, señaló que el aspecto psicológico será clave durante la semana, enfocándose en mejorar el ánimo de sus dirigidos ante la presión de lograr un buen resultado en la próxima disputa y los futuros compromisos. Sin embargo, el DT no podrá contar con Ignacio da Silva, quien viajará a Brasil para someterse a exámenes médicos en Fluminense.

En el bando contrario, Sport Boys, que optó por conservar al timonel Juan Alayo para el segundo semestre del certamen peruano, ya sumó sus primeros tres puntos. En su bastión, el Miguel Grau del Callao, lograron una ajustada victoria de 2-1 sobre Sport Huancayo, con goles de Cristian Techera y Brandon Palacios en la segunda mitad.

Benavente, uno de los últimos fichajes del conjunto rosado, se une a Christian Ramos, Joel López Pissano y Brayan Ormeño. El español nacionalizado peruano expresó su intención de ganarse un puesto en el plantel y señaló que llegó al equipo para competir. Su participación el domingo dependerá de la decisión del técnico, ya que ha estado entrenando con el grupo.

En cuanto al historial reciente, es importante señalar que en los últimos diez choques entre celestes y rosados, los del Rímac han ganado seis veces. Por otro lado, el representativo porteño no ha logrado ningún triunfo, resultando los otros cuatro partidos en empate.

Para encontrar la última victoria de Sport Boys sobre Cristal, hay que retroceder hasta 2007. En esa ocasión memorable en el estadio Miguel Grau, los del Callao vencieron 3-0 a los rimenses con goles de Ángelo Cruzado, José Herrera y Jhonnier Montaño.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: historial últimos 10 partidos

04.02.24 | Sporting Cristal 3-1 Sport Boys

10.09.23 | Sport Boys 1-1 Sporting Cristal

14.04.23 | Sporting Cristal 1-1 Sport Boys

15.10.22 | Sport Boys 3-5 Sporting Cristal

05.06.22 | Sporting Cristal 3-0 Sport Boys

30.10.21 | Sporting Cristal 1-1 Sport Boys

19.03.21 | Sporting Cristal 1-0 Sport Boys

18.08.20 | Sport Boys 1-4 Sporting Cristal

18.08.19 | Sporting Cristal 4-2 Sport Boys

12.08.19 | Sport Boys 2-2 Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir todos los detalles del partido en Depor.

