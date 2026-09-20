Fabio Agurto, jugador de Juan Pablo II, sufrió estrepitosa lesión a la rodilla. (Video: L1 Max)
Fabio Agurto, jugador de Juan Pablo II, sufrió estrepitosa lesión a la rodilla. (Video: L1 Max)

Incidente de gravedad que paralizó por completo el trámite del encuentro a los 38′ en Chongoyape, cuando sostenía el dominio posicional ante un replegado CD Moquegua. La jugada se originó en un envío largo del portero Carlos Grados para saltar la presión alta local; tras la disputa en el juego aéreo entre Collazos y Míguez, Arón Sánchez abrió el esférico hacia el carril exterior para forzar el duelo individual. En la cobertura defensiva, logró el rechazo pero sufrió una torsión severa en la articulación de la rodilla derecha al desestabilizarse en el contacto con Yorman Zapata, obligando a la detención inmediata del cotejo y a la activación del protocolo médico de emergencia para trasladar al lateral en ambulancia.

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