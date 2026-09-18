Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha del Torneo Clausura. (Foto: Composición Depor)
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha del Torneo Clausura. (Foto: Composición Depor)

El ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la . Este fin de semana se disputará la décima jornada del segundo certamen de la temporada, donde Universitario es el nuevo líder. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La décima jornada del Torneo Clausura arrancará este viernes con grandes encuentros. Desde las 3:00 p.m., Alianza Atlético recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que a las 8:00 p.m., Alianza Lima visitará a ADT en el estadio Alejandro Villanueva.

La agenda sabatina comenzará desde la 1:00 p.m. con el duelo entre FC Cajamarca y Cusco FC en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, a las 3:30 p.m., Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en el Alberto Gallardo, mientras que Universitario visitará a Deportivo Garcilaso desde las 6:00 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega.

La jornada del sábado se cerrará desde las 8:15 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA, donde FBC Melgar se medirá ante Sport Boys. El conjunto arequipeño buscará hacerse fuerte en casa frente a un cuadro chalaco que llega con la necesidad de sumar en esta nueva fecha del campeonato.

La cartelera dominical arrancará a la 1:00 p.m. en el IPD Huancayo, escenario donde Sport Huancayo recibirá a UTC. Ambos equipos afrontarán un nuevo desafío en el Clausura, con la intención de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.

Siguiendo con la programación, a las 3:30 p.m., Juan Pablo II será local frente a CD Moquegua. El encuentro se disputará en el estadio C.D. Juan Pablo II y será otro de los compromisos que completarán la jornada dominical del campeonato.

Para bajar el telón de la décima fecha, Cienciano recibirá a Los Chankas desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño buscará aprovechar su condición de local ante un equipo que también llega con la necesidad de sumar.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
18/09 3:00 p.mAlianza Atlético vs. ComerciantesEstadio La Matanza
18/098:00 p.m.Alianza Lima vs. ADTAlejandro Villanueva
19/091:00 p.m.FC Cajamarca vs. Cusco FCHéroes de San Ramón
19/093:30 p.m.Sporting Cristal vs. Atlético GrauAlberto Gallardo
19/096:00 p.m.Deportivo Garcilaso vs. UniversitarioInca Garcilaso de la Vega
19/098:15 p.m.Melgar vs. Sport BoysMonumental UNSA
19/091:00 p.mSport Huancayo vs. UTCIPD Huancayo
20/093:30 p.mJuan Pablo II vs. CD MoqueguaC.D. Juan Pablo II
30/093:00 p.m.Cienciano vs. Los ChankasUnión Tarma

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 9 6 2 1 19 12 7 20
2 Deportivo Garcilaso 9 6 1 2 14 6 8 19
3 Melgar 9 5 2 2 15 8 7 17
4 Sport Boys 9 5 2 2 13 6 7 17
5 Sporting Cristal 9 5 1 3 17 9 8 16
6 Atlético Grau 9 5 1 3 13 10 3 16
7 Alianza Atlético 9 5 1 3 18 16 2 16
8 Sport Huancayo 9 5 1 3 13 11 2 16
9 Cusco FC 9 5 0 4 17 13 4 15
10 Juan Pablo II 9 4 3 2 16 12 4 15
11 Alianza Lima 9 3 4 2 12 10 2 13
12 FC Cajamarca 9 3 1 5 17 22 -5 10
13 Comerciantes Unidos 9 2 3 4 16 16 0 9
14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7
15 CD Moquegua 9 1 4 4 7 13 -6 7
16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7
17 ADT 8 0 2 6 5 18 -13 2
18 UTC* 9 0 2 7 9 21 -13 -3
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 26 15 8 3 42 18 24 53
2 Universitario 26 14 7 5 43 27 16 49
3 Melgar 26 13 6 7 44 28 16 45
4 Deportivo Garcilaso 26 13 6 7 35 24 11 45
5 Cusco FC 26 13 3 10 38 37 1 42
6 Los Chankas 26 12 5 9 35 44 -9 41
7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40
8 Alianza Atlético 26 10 7 9 38 34 4 37
9 Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39 6 35
10 Sport Boys** 26 10 7 9 28 25 3 33
11 Sport Huancayo 26 9 5 12 35 42 -7 32
12 Atlético Grau 26 9 5 12 25 28 -3 32
13 Juan Pablo II 26 8 7 11 38 52 -14 31
14 Comerciantes Unidos 26 7 9 10 34 37 -3 30
15 FC Cajamarca**** 26 7 6 13 40 50 -10 25
16 CD Moquegua 26 6 7 13 24 37 -13 25
17 ADT*** 25 5 7 13 27 39 -12 21
18 UTC* 26 4 8 14 30 47 -17 10
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.


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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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