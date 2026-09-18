El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la décima jornada del segundo certamen de la temporada, donde Universitario es el nuevo líder. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.
La décima jornada del Torneo Clausura arrancará este viernes con grandes encuentros. Desde las 3:00 p.m., Alianza Atlético recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que a las 8:00 p.m., Alianza Lima visitará a ADT en el estadio Alejandro Villanueva.
La agenda sabatina comenzará desde la 1:00 p.m. con el duelo entre FC Cajamarca y Cusco FC en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, a las 3:30 p.m., Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en el Alberto Gallardo, mientras que Universitario visitará a Deportivo Garcilaso desde las 6:00 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega.
La jornada del sábado se cerrará desde las 8:15 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA, donde FBC Melgar se medirá ante Sport Boys. El conjunto arequipeño buscará hacerse fuerte en casa frente a un cuadro chalaco que llega con la necesidad de sumar en esta nueva fecha del campeonato.
La cartelera dominical arrancará a la 1:00 p.m. en el IPD Huancayo, escenario donde Sport Huancayo recibirá a UTC. Ambos equipos afrontarán un nuevo desafío en el Clausura, con la intención de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.
Siguiendo con la programación, a las 3:30 p.m., Juan Pablo II será local frente a CD Moquegua. El encuentro se disputará en el estadio C.D. Juan Pablo II y será otro de los compromisos que completarán la jornada dominical del campeonato.
Para bajar el telón de la décima fecha, Cienciano recibirá a Los Chankas desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño buscará aprovechar su condición de local ante un equipo que también llega con la necesidad de sumar.
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|18/09
|3:00 p.m
|Alianza Atlético vs. Comerciantes
|Estadio La Matanza
|18/09
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs. ADT
|Alejandro Villanueva
|19/09
|1:00 p.m.
|FC Cajamarca vs. Cusco FC
|Héroes de San Ramón
|19/09
|3:30 p.m.
|Sporting Cristal vs. Atlético Grau
|Alberto Gallardo
|19/09
|6:00 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. Universitario
|Inca Garcilaso de la Vega
|19/09
|8:15 p.m.
|Melgar vs. Sport Boys
|Monumental UNSA
|19/09
|1:00 p.m
|Sport Huancayo vs. UTC
|IPD Huancayo
|20/09
|3:30 p.m
|Juan Pablo II vs. CD Moquegua
|C.D. Juan Pablo II
|30/09
|3:00 p.m.
|Cienciano vs. Los Chankas
|Unión Tarma
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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