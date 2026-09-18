El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la décima jornada del segundo certamen de la temporada, donde Universitario es el nuevo líder. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La décima jornada del Torneo Clausura arrancará este viernes con grandes encuentros. Desde las 3:00 p.m., Alianza Atlético recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que a las 8:00 p.m., Alianza Lima visitará a ADT en el estadio Alejandro Villanueva.

La agenda sabatina comenzará desde la 1:00 p.m. con el duelo entre FC Cajamarca y Cusco FC en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, a las 3:30 p.m., Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en el Alberto Gallardo, mientras que Universitario visitará a Deportivo Garcilaso desde las 6:00 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega.

La jornada del sábado se cerrará desde las 8:15 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA, donde FBC Melgar se medirá ante Sport Boys. El conjunto arequipeño buscará hacerse fuerte en casa frente a un cuadro chalaco que llega con la necesidad de sumar en esta nueva fecha del campeonato.

La cartelera dominical arrancará a la 1:00 p.m. en el IPD Huancayo, escenario donde Sport Huancayo recibirá a UTC. Ambos equipos afrontarán un nuevo desafío en el Clausura, con la intención de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.

Siguiendo con la programación, a las 3:30 p.m., Juan Pablo II será local frente a CD Moquegua. El encuentro se disputará en el estadio C.D. Juan Pablo II y será otro de los compromisos que completarán la jornada dominical del campeonato.

Para bajar el telón de la décima fecha, Cienciano recibirá a Los Chankas desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño buscará aprovechar su condición de local ante un equipo que también llega con la necesidad de sumar.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 18/09 3:00 p.m Alianza Atlético vs. Comerciantes Estadio La Matanza 18/09 8:00 p.m. Alianza Lima vs. ADT Alejandro Villanueva 19/09 1:00 p.m. FC Cajamarca vs. Cusco FC Héroes de San Ramón 19/09 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Atlético Grau Alberto Gallardo 19/09 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Universitario Inca Garcilaso de la Vega 19/09 8:15 p.m. Melgar vs. Sport Boys Monumental UNSA 19/09 1:00 p.m Sport Huancayo vs. UTC IPD Huancayo 20/09 3:30 p.m Juan Pablo II vs. CD Moquegua C.D. Juan Pablo II 30/09 3:00 p.m. Cienciano vs. Los Chankas Unión Tarma

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 9 6 2 1 19 12 7 20 2 Deportivo Garcilaso 9 6 1 2 14 6 8 19 3 Melgar 9 5 2 2 15 8 7 17 4 Sport Boys 9 5 2 2 13 6 7 17 5 Sporting Cristal 9 5 1 3 17 9 8 16 6 Atlético Grau 9 5 1 3 13 10 3 16 7 Alianza Atlético 9 5 1 3 18 16 2 16 8 Sport Huancayo 9 5 1 3 13 11 2 16 9 Cusco FC 9 5 0 4 17 13 4 15 10 Juan Pablo II 9 4 3 2 16 12 4 15 11 Alianza Lima 9 3 4 2 12 10 2 13 12 FC Cajamarca 9 3 1 5 17 22 -5 10 13 Comerciantes Unidos 9 2 3 4 16 16 0 9 14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 15 CD Moquegua 9 1 4 4 7 13 -6 7 16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7 17 ADT 8 0 2 6 5 18 -13 2 18 UTC* 9 0 2 7 9 21 -13 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 26 15 8 3 42 18 24 53 2 Universitario 26 14 7 5 43 27 16 49 3 Melgar 26 13 6 7 44 28 16 45 4 Deportivo Garcilaso 26 13 6 7 35 24 11 45 5 Cusco FC 26 13 3 10 38 37 1 42 6 Los Chankas 26 12 5 9 35 44 -9 41 7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 8 Alianza Atlético 26 10 7 9 38 34 4 37 9 Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39 6 35 10 Sport Boys** 26 10 7 9 28 25 3 33 11 Sport Huancayo 26 9 5 12 35 42 -7 32 12 Atlético Grau 26 9 5 12 25 28 -3 32 13 Juan Pablo II 26 8 7 11 38 52 -14 31 14 Comerciantes Unidos 26 7 9 10 34 37 -3 30 15 FC Cajamarca**** 26 7 6 13 40 50 -10 25 16 CD Moquegua 26 6 7 13 24 37 -13 25 17 ADT*** 25 5 7 13 27 39 -12 21 18 UTC* 26 4 8 14 30 47 -17 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.









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