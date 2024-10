El polémico arbitraje de Edwin Ordóñez en la ‘semi’ de la Liga 2, entre Juan Pablo II y Comerciantes FC, continúa bajo la lupa por el cuestionable primer gol del cuadro papal. A los 19′, Facundo Rodríguez anotó el primer tanto del compromiso en una clara posición adelantada que ni el juez principal, ni el asistente Coti Carrera detectaron, generando suspicacias. El elenco loretano alzó su voz de protesta y ahora Fernando Chappell, reconocido exréferi FIFA, no dejó escapar la oportunidad para criticar el accionar de los referidos hombres, quienes -según su visión- pisotearon el reglamento para congraciarse con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y dueño del club de Chongoyape.

“Lo sucedido en Chongoyape pone una luz de alerta y de peligro, de cómo pueden pisotear, de alguna manera, el reglamento del fútbol dos elementos que no deberían estar en la categoría internacional y que mas bien tendrían que ser defenestrados. Me refiero al asistente Coty Carrera, quien es parte de toda esta mafia, y de Edwin Ordóñez, quien técnicamente hablando no ofrece un nivel importante en esta categoría”, dijo Chappell en Radio Ovación.

Chappell, quien en el pasado precisó que tiene documentos que evidenciarían los casos de amaños en el fútbol peruano, se mostró indignado por el accionar de los árbitros mencionados que inclinaron la balanza para que Juan Pablo II ascendieran a la Liga 1 en 2025. “Es increíble que ambos sí se hayan prestado para las deficiencias que vimos ayer en Chongoyape, ya que tanto Carrera como Ordóñez fueron partícipes de una cachetada al reglamento y le dieron la oportunidad con ese gol viciado que un equipo llegue a Primera división”, comentó.

En esa misma línea, el exárbitro peruano se fue contra el juez principal y el asistente en el primer gol del cuadro de Chongoyape. “Acá los árbitros que están inmersos tienen que darse cuenta que esto ya no da más, esto es un atentando contra las buenas costumbres arbitrales. Fue un fuera de juego claro, evidente, que se nota en todas partes, salvo que Coty Carrera y Edwin Ordóñez hayan optado por cerrar los ojos para favorecer al presidente de la FPF y así congraciarse con él, como se acostumbra en esta FPF”, agregó Chappell.

El gol de Facundo Rodríguez en posición adelantada. (Video: Nativa TV)

Asimismo, recordó que Edwin Ordóñez fue expectorado en el pasado por su “incapacidad”, pero volvió a pitar en un partido tan trascendental, lo que deja claro que todo estaba planificado. “Lo más preocupante es que Ordóñez fue defenestrado en el período de Manuel Garay por inepto, incapaz, no estaba apto para la categoría. Qué casualidad que lo pongan justo en el partido que definía el ascenso, acá sabían perfectamente cómo actuaba. Incluso, yo lo dije el pasado 7 de octubre que todo estaba dado para la clasificación del equipo de Agustín Lozano, todo estaba armado y listo para que los árbitros se presten a esta cochinada”, sostuvo.

Chappell cerró su crítica apuntando a la CONAR y cómo todo -según su visión- está podrido por la corrupción. “Siento una vergüenza absoluta, desazón completa y me pregunto qué hace el resto de árbitros que no se pronuncian. Incluso, acá más allá de aclarar, confunden, porque la propia Comisión de árbitros se presta para estas bajezas, asquerosidades y vergüenza mundial. Me da mucha pena que Perú siempre esté envuelto en esta tipo de situaciones no solo en la parte deportiva sino política y social. El presidente de la FPF hizo todo para que su equipo suba a Liga 1 y lo consiguió; esto es inédito y absurdo”, finalizó.

Polémico cambio

Kevin Pacheco, periodista de RPP, informó que la CONAR tomó la decisión -un día antes- de colocar a otro juez de línea en el partido entre chiclayanos y loretanos. Hasta la fecha, no hay explicación de aquella decisión. El comunicador indicó que, a última hora, la Comisión Nacional de Árbitros realizó cambios en los ‘jueces de gol’: Daniel Ureta y Luis Seminario eran los programados hasta el sábado. Incluso, ambos ya tenían pasajes para Chongoyape.

“La CONAR debe explicar un detalle que hasta ahora no lo hizo: el cambio un día antes, de los ‘jueces gol’ del Juan Pablo II vs. Comerciantes FC. ¿Cuál fue el argumento para la decisión? Daniel Ureta y Luis Seminario estaban programados hasta ayer, incluso tenían pasajes”, escribió en su redes sociales.

Publicación de Kevin Pacheco sobre la decisión de la CONAR. (Foto: ‘X’).

Asimismo, Kevin Pacheco indicó que solo se hizo el cambio en aquel compromiso. En cambio, en el duelo entre Alianza Universidad y Santo FC, donde los huanuqueños lograron su clasificación a la Liga 1, no hubo ninguna variación en la terna arbitral: “Michael Espinoza y Alejandro Villanueva finalmente fueron los reemplazantes y hoy (domingo) integraron el equipo arbitral de Ordóñez. Solo se cambió en ese partido. En el partido de Huánuco no hubo modificaciones. Conar por transparencia debería informar los motivos de la decisión”.

Es importante mencionar que los demás asistentes de Edwin Ordóñez, Coty Carrera como la principal, Leonard Soto como el segundo y Víctor Villanueva como el cuarto árbitro, permanecieron en sus puestos. Por otro lado, es un punto a recalcar que Comerciantes FC también alzó su voz mediante un comunicado, alegando que las decisiones arbitrales perjudicaron el desempeño del enfrentamiento (no hubo VAR).

Publicación de Kevin Pacheco sobre la decisión de la CONAR. (Foto: ‘X’).





TE PUEDE INTERESAR