El último domingo, Juan Pablo II logró su clasificación a la Liga 1 2025 luego de derrotar en penales (4-3) a Comerciantes FC, tras empatar 3-3 en la llave de la semifinal de la Liga 2. Como toda pelea por el ascenso, estuvo muy disputada; sin embargo, también estuvo llena de diferentes polémicas, como el gol de Facundo Rodríguez, evidentemente en posición adelantada ( revisa aquí ), de los chiclayanos, que no fue anulado por Edwin Ordoñez o el garrafal penal ejecutado por Kevin Lugo ( mira aquí ). Sobre este último, tras la difusión de un audio, Gustavo Roverano, exentrenador de los loretanos, criticó la ejecución del colombiano y también cuestionó que aquel error no haya sido a propósito.

En la grabación, Roverano expresó su pesar por el resultado, tras haber sido parte de este proceso. “Ojalá... ojalá, porque yo me estoy desahogando pero la verdad, ustedes se podrán imaginar como me siento yo (tras la derrota de su exequipo), que hice toda la campaña y más allá que se suba o ahora que no se subió, como me siento, con cantidad de sentimientos encontrados por lo que viví en la interna que nadie lo sabe”, precisó el DT.

Tras esto, Gustavo arremetió contra el volante cafetero, acusándolo de ser el responsable de no lograr el ascenso a la primera división del fútbol peruano. “Lo que único que sí te quiero decir, es que ojalá, por el bien del fútbol, a (Kevin) Lugo no lo contraten más en ningún lado. Porque no es solamente el penal, son cantidad de cosas que pasó con ese muchacho”, resaltó. Asimismo, agregó detallando cuáles fueron las cosas de las que fue testigo previamente, antes de tenerlo en sus filas.

“A principios de año que él firmó tres contratos, algunos lo saben y otros no, pero él firmó tres contratos. Él estaba en el (Juan) Aurich, porque renovó con ello. Después de esto, Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos y le dieron plata de adelanto y después lo llamo Comerciantes FC, cuando yo no estaba como técnico y lo arregló el presidente de Comerciantes porque le dio plata de adelanto”, detalló el exportero.

“Luego me contratan a mí y Lugo ya estaba. Yo a Lugo no lo quería, porque un tipo que firma tres contratos no es un tipo honesto. Después en el año hizo cualquier cagad*** y los directivos siempre, con él, apañándolo. Entonces, ahora les paga de esa manera. Por el bien del fútbol, pasó lo que tenía que pasar, más allá del gol, de posición adelantada pero ojalá nadie lo contrate más...”, aseveró.

Es importante recordar que, cerca de finalizar el mes de septiembre, a través de un comunicado, Comerciantes FC informó que el técnico Gustavo Roverano dejó de pertenecer a la institución loretana. Sus resultados en los últimos partidos del torneo de ascenso —solo logró cuatro puntos en sus últimos siete encuentros— llevaron a la directiva a tomar esta drástica decisión, pensando en los choques por los cuartos de final de la Liga 2.

El error de Kevin Lugo en el tiro de penal de Comerciantes FC. (Video: Nativa TV)





Comunicado de Comerciantes FC pidiendo reivindicación a la FPF

“¿LA PELOTA SE MANCHÓ? EL HORROR ARBITRAL que nos ROBÓ el sueño. Desde COMERCIANTES FC REPUDIAMOS el desempeño del cuerpo arbitral liderado por Edwin Ordoñez en nuestro partido de vuelta que disputamos el ascenso a La Liga 1 y EXIGIMOS el pronunciamiento inmediato de la CONAR y la FPF con las sanciones inmediatas”, manifiesta el escrito.

A su vez, agregaron: “Asimismo, solicitamos el retiro del arbitraje de estos “tipos” que tanto daño hacen al futbol nacional. Lucharemos y estaremos atentos para que nuestras autoridades del fútbol REIVINDIQUEN a un club que busca hacer bien las cosas y por nuestro pueblo que hoy se sintió “ROBADO”.

Este pronunciamiento fue dirigido de manera directa hacia la CONAR, solicitando la suspensión de Edwin Ordoñez (juez principal) y también de Leonar Soto y Coty Carrera (asistentes), quienes fueron parte de las acciones. A su vez, exigieron un pronunciamiento desde la FPF, ente organizador de la Liga 2.

‘La Fuerza Emprendedora’ llegó a esta instancia luego de clasificar en el tercer lugar del Grupo B de la segunda fase en Liga 1. Los loretanos se insertaron en cuartos de final tras la deducción de puntos de FC San Marcos, lo cual les otorgó esta plaza. Posteriormente, dejaron en el camino a Deportivo Llacuabamba.

Los dirigidos por Juan Carlos Bazalar ganaron en el partido de ida por 1-0, pero en la vuelta cayeron por 2-1, forzando así la definición desde los penales. El plantel cuenta con jugadores experimentados como Maximiliano Lemos y Diego Saffadi, sumado a jóvenes como Joel Herrera y Marlon Perea (a préstamo desde Sporting Cristal).

Comunicado de Comerciantes FC por partido ante Juan Pablo II. (Foto: Comerciantes FC)





TE PUEDE INTERESAR