Tras la lesión que marginó a Gianluca Lapadula de la fecha doble de octubre, Jorge Fossati respaldó a Alex Valera como su referente de área y frente a Uruguay decidió acompañarlo con Edison Flores. Ambos se conocen muy bien porque comparten la ofensiva en Universitario de Deportes y ese fue un punto a favor para que el ‘Nono’ confíe en ellos en un partido tan importante como el del pasado viernes. Sin embargo, con el duelo frente Brasil a la vuelta de la esquina, existe la posibilidad de que haya una modificación en la delantera de la Selección Peruana. Bryan Reyna fue una pieza de recambio interesante contra la ‘Celeste’ y podría pelearle la titularidad al ‘Orejas’.

Aunque muchos dicen que equipo que gana no se cambia, está claro que Fossati moverá sus fichas para el cruce con el ‘Scratch’. Marcos López y Wilder Cartagena estarán disponibles después de cumplir su fecha de suspensión, mientras que Luis Advíncula está recuperado de sus molestias físicas y se perfila para recuperar su puesto como carrilero derecho. En ese contexto, Reyna aparece como una alternativa para refrescar el ataque y dar otras variantes a lo que ya aporta Valera. ¿Qué puntos a favor tiene Flores para conservar su lugar en el equipo titular? ¿Qué argumentos tiene el ‘Picante’ para ser una de las sorpresas frente a la ‘Canarinha’?

Perú venció a Uruguay y dejó el último lugar de la tabla de las Eliminatorias. (Foto: La Bicolor)

¿Seguirá el ‘Orejas’?

Edison Flores debutó en la Selección Peruana en agosto de 2013 y desde entonces registra 77 partidos, 28 de ellos por Eliminatorias. Ya no es aquel chico que apareció en las divisiones menores de Universitario y con 30 años es uno de los más experimentados del plantel. Definitivamente eso pesa bastante para que Jorge Fossati se decante por él como socio de Alex Valera, pues en este tipo de partidos se necesita la determinación que solo te da el recorrido.

Asimismo, por más que puede pasar desapercibido en varios pasajes de un encuentro, el ‘Orejas’ se ganó un nombre en la ‘Blanquirroja’ a punta de goles importantes. En las Eliminatorias para Rusia 2018 firmó cinco anotaciones (Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador) y cuatro de ellas sirvieron para ganar el partido. Asimismo, rumbo a Qatar 2022 también se hizo presente con dos tantos (Colombia y Ecuador) y estos significaron puntos claves para que el equipo de Ricardo Gareca consiguiera el boleto al repechaje. Eso sí, en este proceso clasificatorio aún no ha anotado.

Edison Flores registra siete goles por Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Por último, Flores viene siendo el acompañante de Valera en Universitario durante más de un año y eso le da un plus al momento de comprender sus movimientos dentro y fuera del área. Ambos conocen sus respectivos desplazamientos y de alguna manera eso ayuda a que no sean referenciados con facilidad. En un 3-5-2 que necesita que todas sus líneas estén conectadas, Fossati prefiere tener una pareja de delanteros que trabaja todos los fines de semana y no arriesgar con algún experimento que quizá no le resulte bien en un partido de alto riesgo.

Sin embargo, a pesar de estos puntos a favor de Edison Flores, también hay otros que ponen su titularidad en tela de juicio. Está claro que no atraviesa por su mejor momento en la Selección Peruana y desde hace rato viene siendo cuestionado por su intermitencia durante los compromisos. No es consistente y cuando aparece no siempre toma la mejor decisión para darle continuidad a la jugada. Jugando de visita y con un plan de juego menos propositivo que en Lima, su desgaste físico será mayor y tendrá más metros por recorrer al momento de atacar. Para un contexto así se requiere de un futbolista más veloz y que sea capaz de picar al espacio para resolver en algún mano a mano.

Competición Fecha Partido Eliminatorias Rusia 2018 12/10/16 Chile 2-1 Perú Eliminatorias Rusia 2018 11/11/16 Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias Rusia 2018 29/03/17 Perú 2-1 Uruguay Eliminatorias Rusia 2018 01/09/17 Perú 2-1 Bolivia Eliminatorias Rusia 2018 05/09/17 Ecuador 1-2 Perú Eliminatorias Qatar 2022 28/01/22 Colombia 0-1 Perú Eliminatorias Qatar 2022 02/02/22 Perú 1-1 Ecuador

Los goles de Edison Flores por Eliminatorias.

El último gol de Edison Flores con Perú fue en un amistoso contra El Salvador. (Foto: Getty Images)

¿Le pondrá ‘Picante’?

En caso Jorge Fossati decida modificar su pareja de delanteros y apueste por Bryan Reyna en lugar de Edison Flores, tendrá a un atacante con más vértigo para ir hacia adelante y con características para resolver en el uno contra uno. Por jerarquía y superioridad, Brasil tendrá más tiempo la pelota y se posicionará en campo contrario con mucha facilidad, por lo que Perú deberá ser muy cuidadoso al momento de administrar la pelota. El contragolpe parece un plan lógico, por lo que el futbolista de Belgrano se adapta mejor a esa estrategia. Recordemos que el gol a Uruguay nace de córner provocado por un pique suyo.

Si Reyna consigue recibir el balón en ventaja, tiene dos opciones: superar a su rival o generar alguna falta a favor. Esto le daría oxígeno a la ‘Bicolor’ para sortear la presión y poco a poco sacudirse del asedio de los brasileños. Por otro lado, algo en lo que ha mejorado mucho durante este último tiempo es en la toma de decisiones. Antes solo iba hacia adelante sin freno de mano y no pensaba en las consecuencias de sus aventuras individuales. Hoy por hoy Bryan es un jugador que entiende que para progresar en ataque tiene que apoyarse en sus compañeros.

En cuanto a las aristas en contra, Reyna no tiene mucha experiencia en Eliminatorias y si arranca contra Brasil jugará su séptimo partido, el segundo como titular –antes solo fue inicialista frente a Venezuela–. Además, apenas suma algunos minutos compartiendo la delantera con Valera y en el pasado lo hizo mayormente jugando como extremo. Esto podría restarle puntos para que Jorge Fossati se decida por él. Veremos qué es lo que finalmente determina el técnico uruguayo, valorando lo que le puede aportar cada uno en pro del colectivo. Para generarle problemas a Brasil todas las líneas tienen que estar juntas, funcionando en conjunto para que el equipo no se parta a la mitad. ¿El ‘Nono’ se animará a mover sus fichas?

Competición Fecha Partido Minutos jugados Eliminatorias 2026 13/10/23 Chile 2-0 Perú 11′ Eliminatorias 2026 18/10/23 Perú 0-2 Argentina 45′ Eliminatorias 2026 16/11/23 Bolivia 2-0 Perú 34′ Eliminatorias 2026 22/11/23 Perú 1-1 Venezuela 55′ Eliminatorias 2026 07/09/24 Perú 1-1 Colombia 9′ Eliminatorias 2026 12/10/24 Perú 1-0 Uruguay 19′

Los partidos de Bryan Reyna por Eliminatorias.

Bryan Reyna registra 14 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR