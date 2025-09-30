Juan Pablo II vs ADT se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Juan Pablo II vs ADT se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura.

vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fecha 12 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el martes 30 de septiembre desde las 3:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Complejo Deportivo de Chongoyape. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Juan Pablo II vs ADT se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Juan Pablo II vs ADT se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura.

TAGS RELACIONADOS