Juan Pablo II vs. Alianza Atlético se enfrentan por la 'Tarde Amarilla 2026'. (Foto: Juan Pablo II College)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la , evento donde el elenco de Chongoyape presentará a su plantel para esta temporada. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 24 de enero desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College (Chongoyape, Chiclayo).

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

