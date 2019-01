Juan Reynoso sobre dirigir Alianza Lima: "Sé cómo piensa el jugador y el hincha"

Juan Reynoso habló de la posibilidad de dirigir a Alianza Lima en un futuro cercano. El asistente técnico de Puebla de México dijo que como técnico no se cierra la puerta que sí cerró cuando era jugador.

"En algún momento dije que como jugador no regresaría a Alianza Lima, como técnico no me cierro esa puerta", dijo en el adelanto de una entrevista realizada por GolPerú y que será emitida en su totalidad este miércoles a las 7 de la noche.

"Se puede dar porque crecí allí, sé cómo piensa el jugador de Alianza Lima, se cómo piensa el hincha y el directivo", añadió el exjugador que vistió las camisetas blanquiazul y la de Universitario de Deportes.

Juan Reynoso ya estuvo cerca de dirigir a Alianza Lima en 2017. En enero de ese año el DT reveló en una entrevista que sostuvo conversaciones con Gustavo Zevallos, dirigente blanquiazul.

"Cuando Gustavo me comenta la posibilidad de reunirnos - yo no sé si oportuno o no – acepté. Un día antes, ya habíamos cerrado de palabra con Jader Rizqallah para dirigir a Melgar en el 2017. Se lo comenté a Zevallos y entendió", dijo aquella vez.

