La situación con los derechos de televisión en la Liga 1 sigue dando que hablar. Luego de que clubes como Cienciano y Melgar alzaron la voz por la deuda que 1190 Sports aún mantiene con ellos y los demás clubes del torneo peruano, Juan Carlos Balassanian, director ejecutivo de dicha empresa, rompió su silencio, aunque evitó referirse puntualmente a ese tema y el conflicto con la FPF.

“1190 Sports llegó al Perú hace menos de tres años con el firme objetivo de invertir para llevar al fútbol peruano a estándares globales que impulsen, aún más, su profesionalización y competitividad a nivel regional, elevando el perfil de la Liga1 en beneficio del desarrollo del fútbol local”, declaró Balassanian en una entrevista con Prensario.

Además, se refirió al alcance internacional que ha tenido el torneo peruano, ya que luego de firmar un acuerdo con FOX en Estados Unidos, actualmente la Liga1 llega por primera vez a más 170 países alrededor del mundo a través de su canal L1MAX.

“Esto es un avance y un alcance histórico para el fútbol peruano. Una ventana a una mayor audiencia que potencia la exposición y visibilidad de los clubes, equipos, jugadores y marcas en todo Perú y el mundo”, declaró el ejecutivo.

Según El Comercio, 1190 Sports solo ha cumplido con el pago a clubes hasta el mes de enero, siempre amparado bajo la clausula de los 60 días de plazo. Por ello los clubes alzaron su voz de protesta con respecto a este tema. Sin embargo, Balassanian evitó referirse a este punto.

Liga 1, según Carlos Balassanian, llega por primera vez a más de 170 países en el mundo.

El reclamo de Melgar

Con un tono directo y sin rodeos, el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, explicó que la única vía que se les ha ofrecido para resolver este conflicto es el arbitraje. “La única posibilidad que nos dio la Federación y la compañía que tiene los derechos, fue que las disputas se veían a través de un arbitraje y eso es lo que se ha abierto”, indicó. Sin embargo, lamentó que, pese a los compromisos firmados, aún hay empresas que simplemente no cumplen con lo acordado.

El administrador ‘Rojinegro’ fue tajante en su crítica hacia la gestión de la Federación Peruana de Fútbol. Según sus propias palabras, la ayuda prometida nunca se concretó: “Lamentablemente hay empresas que no honran sus deudas a pesar de haber firmado un documento. La Federación de boca dice que nos trata de ayudar, objetivamente no pasa absolutamente nada”, sentenció, visiblemente frustrado por la falta de acciones concretas.

Y es que valgan verdades, uno de los puntos que más molestia ha generado entre los clubes es la deuda acumulada desde hace más de un año. Sobre esto, Ricardo Bettocchi no dudó en recordar que todavía no se les ha pagado lo correspondiente al año 2023. “Estamos acabando abril de 2025 y no tenemos ninguna noticia de la deuda que se nos tiene de 2023”, remarcó, dejando claro que la espera se ha vuelto insostenible para las instituciones.

Pero el problema no termina ahí. El administrador de Melgar también reveló que los pagos más recientes tampoco se han hecho a tiempo. “Ningún club dice nada que el último pago de TV que hemos tenido es el de enero, estamos fines de abril. Deberían haber pagado febrero el 20 de abril, se está incumpliendo ese mismo despropósito de contrato”, añadió, apuntando a una cadena de incumplimientos que viene afectando la planificación económica de todos.

TE PUEDE INTERESAR