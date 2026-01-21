Después de varias semanas de espera, por fin llegó el delantero que tanto estaban esperando en Universitario de Deportes: Sekou Gasama arribó a la capital tras cumplir el tiempo de su licencia por asuntos personales, por lo que pronto se sumará a la pretemporada bajo la dirección técnica de Javier Rabanal. Su llegaba se dio este miércoles 21 de enero en horas de la mañana, en estricto silencio y sin responder a los medios de comunicación.

Si bien el senegalés-español fue anunciado en diciembre pasado, no se pudo unir junto con sus nuevos compañeros al inicio de la pretemporada. Esto, por supuesto, generó bastantes interrogantes respecto a su estado físico y generó dudas en cuanto a lo que podría aportarle a la ofensiva de Universitario.

Sin embargo, desde tienda crema no le quitaron el respaldo y confiaron en que, pese a su demora, no tendría inconvenientes en adaptarse a las exigencias de Rabanal, además de comprender rápidamente lo que esperan de él desde lo futbolístico. Esto fue ratificado por el propio Álvaro Barco.

Sekou Gassama llega a Universitario como agente libre. (Foto: Getty Images)

“Estamos comprometidos con él, se trata de un jugador que, sin duda, podemos poner al mejor nivel más allá de la complicación que ha tenido”, señaló el director deportivo de la institución merengue, en diálogo con la prensa durante la primera semana de enero.

En esa misma línea, Barco aclaró que Rabanal estaba al tanto de todo esto y confía en que podrá sumarle una vez se integre al resto de la plantilla. “El entrenador está convencido de que, más allá de que no haya podido venir desde el primer minuto, vale la pena esperarlo”, añadió.

Sekou Gasama llega a Universitario como agente libre, luego de no renovar con el Eldense del ascenso español, tras descender a Tercera División. Pese a que no ha tenido continuidad en el último tiempo, se supo que ha venido trabajando con un preparador físico particular mientras lo esperaban en la ‘U’. Veremos si suma minutos en la ‘Noche Crema’ del sábado o no lo apuran hasta que se ponga al 100%.

Sekou Gassama tuvo un breve paso por el Málaga. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último amistoso con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Universidad de Chile, en una edición más de la ‘Noche Crema’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de TV Perú, canal que adquirió los derechos para televisar este evento en donde la ‘U’ hará la presentación oficial de su plantel para la temporada 2026. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

