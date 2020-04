Kluiverth Aguilar se acaba de convertir en el fichaje más caro del fútbol peruano y eso lo tiene feliz y motivado. El lateral nunca imaginó jugar en Europa a tan corta edad y asume el reto con mucha madurez y responsabilidad. Un futuro brillante lo espera pero primero quiere ganar un título con Alianza Lima.

“Estoy contento con esta respuesta y el apoyo de la gente. Estoy súper motivado. Es por el esfuerzo y sacrificio que hago día a día y me siento muy feliz. No me imagine porque siempre pensé ir para Europa a los 19 o 20 años, nunca a una edad tan corta”, dijo en una entrevista con Jesús Alzamora a través del Instagram de Alianza Lima.

“Será mi primera experiencia en Europa. He viajado a Sudamérica. La verdad que por el momento pienso primero campeonar aquí y el otro año si es que Manchester quiere jugaré allí pero no tengo problema en formarme en otros clubes. Yo lo haré de todas maneras para entrar al primer equipo”, añadió el jugador.

El lateral de Alianza Lima dijo que se imagina Inglaterra como un país potencia porque Manchester City lo es. “Me imagino hablando inglés. Es una ciudad muy futbolera. Son fanáticos del fútbol”.

Ser el jugador más caro del fútbol peruano lo asume con respeto hacia los demás que emigraron antes que él. “Lo asumo con mucha responsabilidad, ser un jugador así, tengo que tener la madurez y bastante respeto sobre todos”, declaró.

