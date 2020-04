Kluiverth Aguilar firmó por Manchester City y se sumó a la lista de futbolistas que llegaron a un acuerdo con un club del exterior a temprana edad. El jugador de Alianza Lima tendrá que esperar un tiempo para incorporarse a su nuevo equipo, pero ello no le quita la alegría de haber dado un paso importante en su carrera.

Como Kluiverth Aguilar, existen varios jugadores que, incluso llegaron a la Selección Peruana, que dejaron el país sin poder estrenar su DNI.

Alianza Lima confirmó el traspaso de Kluiverth Aguilar

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Kluiverth Aguilar por Manchester City. El elenco blanquiazul dio detalles sobre la transferencia del joven lateral derecho nacional, indicando que se sumará al equipo extranjero cuando el deportista cumpla la mayoría de edad.

Depor se comunicó con una fuente cercana al jugador y llegó a conocer que la cifra de su venta no es la que se especula, pero que bordea los 2 millones de dólares. Además, el club de la Premier League no es el que adquiere directamente al futbolista, sino el City Football Group (CFG), compañía que es propietaria de New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India), Yokohama Marinos (Japón), , Girona (España) y Sichuan Jiuniu (China).

Si bien es una posibilidad que Kliuverth Aguilar llegue a Manchester City, el jugador de Alianza Lima también podría llegar a otro de los clubes mencionados. El pago de la transacción la recibirá el club blanquiazul, aunque este no se dará de manera directa, sino en partes.

