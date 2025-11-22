Desde el Estadio de Andahuaylas, vs. se verán las caras EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1, en el compromiso correspondiente a la fecha 19 del . Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 22 de noviembre del 2025. La transmisión está a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por DGO y Zapping TV App.

Universitario vs. Los Chankas por el Torneo Clausura 2025 | Video: GOLPERU
Universitario vs. Los Chankas por el Torneo Clausura 2025 | Video: GOLPERU

TAGS RELACIONADOS