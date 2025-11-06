Luego de conseguir el tricampeonato de la Liga 1 y mantenerse como el mejor equipo del fútbol peruano, Universitario de Deportes tiene nuevos retos importantes por delante pensando en el 2026. No solo desde lo deportivo, donde seguramente estarán en la pugna para coronarse como tetracampeones, sino también desde la gestión. Precisamente en este punto, una arista a tomar en cuenta es la que engloba la explotación de los derechos televisivos del clubes desde la próxima temporada.

Como se sabe, el contrato de Universitario con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) finaliza este año, por lo que el encuentro de este viernes frente a Deportivo Garcilaso será el último de los cremas que será transmitido por la señal de GOLPERU. Cuando esto ocurra, desde Ate tendrán la potestad de negociar los derechos de televisación de sus encuentros para la campaña que se avecina.

En medio de este asunto, en una reciente entrevista con el programa La Interna, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue consultado al respecto y este no dudó en dejar sentada su posición. Para el máximo encargado de la FPF, la ‘U’ deberá acogerse al modelo de explotación que le pertenece a la empresa 1190 Sports desde el 2023, al igual que Sport Boys, otro que termina contrato con el CFP.

“Universitario este año (2026) tiene que alinearse con la Federación, como también Sport Boys. Es un mandato estatutario, un mandato FIFA y eso se tiene que respetar”, explicó Lozano, dando a entender que, tanto Universitario como Sport Boys, están obligados a unirse al resto de clubes al plan establecido por 1190 Sports.

Respecto a una posible negativa de los cremas para unirse a este modelo de explotación televisiva, el presidente de la FPF manifestó que eso se resolverá en una reunión que seguramente tendrán con los representantes del club de Ate. “Va a llegar su momento en que se tengan que sentar con el Comité de Dirección y la Federación para que sepan las condiciones. Si ellos tienen una oposición, nos la harán saber”, añadió.

1190 Sports tiene los derechos de transmisión de la Liga 1 desde el 2023. (Foto: GEC)

Sin embargo, del lado de Universitario, la postura es muy clara sobre este tema: no están de acuerdo con el contrato firmado por la FPF, pues este no protege a los clubes de las deudas que se han presentado a lo largo de los tres últimos años. En la interna de la institución merengue no quieren pasar por esto, algo que lo hizo saber su director deportivo Álvaro Barco.

En una charla con Tiempo Crema, el directivo afirmó que perderán mucho con la finalización del vínculo con el CFP, pues sus pagos siempre fueron puntales. “Esta decisión que se dio en su momento de parte de la FPF, ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esta gestión. Hoy creemos que hemos perdido a la gallina de los huevos de oro (CFP)”, argumentó.

Para Barco, la falda de pagos que han tenido algunos clubes de la Liga 1 por parte de 1190 Sports, es un tema que no se debe pasar por agua tibia y será clave en la decisión que tomen para el 2026. “Vamos a ver qué cosa hacemos con los derechos de televisión, porque ahora hay un conflicto serio entre el operador (1190 Sports) que tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos”, acotó.

Finalmente, el exfutbolista opinó que este es un asunto que tendrá que ser resuelto por Franco Velazco, administrador del club, priorizando el bienestar de la institución. “Universitario gozaba de toda puntualidad, así que es un tema que Franco (Velazco) tendrá que ver con mucho detenimiento y ver si es que encontramos a otro potencial operador que pueda tener los derechos, no solo de la ‘U’, sino de toda la Liga”, puntualizó. Esta confrontación recién comienza; veremos en qué termina.

Álvaro Barco sentó su postura sobre los derechos televisivos de Universitario para el 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

