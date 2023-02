El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, confirmó que este fin de semana comenzarán las acciones de la Liga 1. Los partidos se jugarán a puertas cerradas y el principal atractivo será el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Nacional. La decisión se dio luego de la reunión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Juan Reynoso con las entidad del estado.

Cuando todo parecía retrasarse, se autorizó el inicio del campeonato local, pero será a puertas cerradas. Esta medida se hizo pública luego que, hace unos días, la Comisión contra la Violencia en espectáculos deportivos no autorizó el reinicio del torneo por la nula garantía de seguridad.

“El Gobierno va a conceder los permisos. Inicialmente se dará con estadios cerrados este fin de semana. La PNP dará garantías. La idea es que los peruanos puedan tener acceso al deporte y que el fútbol profesional se reactive”, fueron las palabras en los exteriores de Palacio de Gobierno junto a Agustín Lozano y Juan Reynoso.

Agustín Lozano tuvo contacto con el Gobierno del Perú y pactó una reunión para tratar la situación particular de la Liga 1. Aquí acudió junto al equipo técnico de la FPF. En la cita se contó con la presencia de Alberto Otárola, Jefe del Gabinete Ministerial.

La reunión se realizó este miércoles y pudo trasladarse la incomodidad de la FPF por el retraso en el inicio de la Liga 1. Esto también con el fundamento de no tener ritmo de competencia para el inicio de los torneos internacionales como Copa Sudamericana y Libertadores.





La molestia de Juan Reynoso

En una entrevista para la plataforma digital de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el DT manifestó que esta para de actividades también impacta en el combinado nacional, pensando en los amistosos internacionales que se tienen previsto jugar en Europa, contra Alemania y frente a Marruecos.

“La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga, estaríamos complicados con la convocatoria del medio local, porque estarían solo entrenando y no compitiendo. Ahí tendríamos que ver con jugadores del exterior, llamar una mayor cantidad”, sostuvo el estratega, en cuanto a la realidad en la encuentra ahora el Perú.

Dichos cotejos se llevarán a cabo en las últimas semanas de marzo (25 y 28 ante germánicos y marroquíes, respectivamente); por ello, en la planificación del CT se tenía “la intención es hacer un selectivo de la liga local con los siete u ocho que puedan viajar para integrarnos con la gente que está en Europa y Asia. Tener esa semana de campamento y competir de la mejor manera en ambos juegos”.





