Los conflictos sociales en el Perú siguen su curso y la Liga 1 no ha podido dar el puntapié inicial. Tras recomendación de la Comisión Nacional contra la Violencia, se decidió suspender la fecha 3 del Torneo Apertura y esto define que no habrá actividad futbolística para este semana. Esta noticia no ha caído nada bien en los clubes y mucho más en quienes disputarán torneos internacionales.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió actuar de manera inmediata para poder evitar más postergaciones y ya busca una salida. Sport Huancayo es uno de los más afectado ya que disputará su primer partido de Copa Libertadores este 07 de febrero sin haber tenido algún choque de preparación.

Asimismo, otra escuadra perjudicada es la Selección Peruana ya que también tiene a futbolistas del medio local sin partidos oficiales cuando queda poco más de un mes para la convocatoria que se realizará en el mes de marzo de cara a los amistosos ante Marruecos y Alemania.

De acuerdo a información de RPP, se pudo conocer que Agustín Lozano se encuentra en contacto con el Gobierno del Perú para poder tener una reunión y trata la situación particular de la Liga 1. El siguiente paso es concretar esta cita junto al equipo técnico de la FPF. En la cita se contaría con la presencia de Alberto Otárola, Jefe del Gabinete Ministerial.

La reunión se realizaría entre los días miércoles o jueves de la presente semana donde se trasladaría la incomodidad de la FPF por el retraso en el inicio de la Liga 1. Esto también con el fundamento de no tener ritmo de competencia para el inicio de los torneos internacionales como Copa Sudamericana y Libertadores.





La molestia de Juan Reynoso

En una entrevista para la plataforma digital de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el DT manifestó que esta para de actividades también impacta en el combinado nacional, pensando en los amistosos internacionales que se tienen previsto jugar en Europa, contra Alemania y frente a Marruecos.

“La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga, estaríamos complicados con la convocatoria del medio local, porque estarían solo entrenando y no compitiendo. Ahí tendríamos que ver con jugadores del exterior, llamar una mayor cantidad”, sostuvo el estratega, en cuanto a la realidad en la encuentra ahora el Perú.

Dichos cotejos se llevarán a cabo en las últimas semanas de marzo (25 y 28 ante germánicos y marroquíes, respectivamente); por ello, en la planificación del CT se tenía “la intención es hacer un selectivo de la liga local con los siete u ocho que puedan viajar para integrarnos con la gente que está en Europa y Asia. Tener esa semana de campamento y competir de la mejor manera en ambos juegos”.





