De darse el mejor escenario, la Liga 1 estaría retomando sus actividades en el mes de Mayo. Victor Villavicencio habló sobre el reinicio del campeonato peruano en declaraciones para Radio Ovación.

El gerente general de la Liga de Fútbol Profesional indicó se respetarían todas las medidas tomadas por el gobierno peruano. “Nosotros, como Liga 1 Movistar, seguiremos acatando todas las normas que viene dictando el gobierno que son para proteger la salud de todas las familias peruanas, sin dejar de analizar varios escenarios para ver la posible reanudación del torneo local en su debido momento”, acotó Victor Villavicencio.

A pesar de ello, el gerente de la Liga 1 señaló que, de darse todo de forma satisfactoria, el torneo podría volver en Mayo. “La cuarentena podría ampliarse por lo que el Apertura podría reanudarse en el mes de mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo con sus planteles”, refirió Villavicencio.

La Liga 1 usaría las fechas de Copa América y Eliminatorias

"Si no se presentan medidas extremadamente urgentes de parte del gobierno, no habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que, podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio. Así como las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”

Liga 1 se jugaría sin público

El Decreto Supremo Número 008-2020-SA señala que se mantenga vigente la suspensión de otorgamiento de garantías inherentes al orden público para cualquier evento en el que el aforo sea mayor a 300 personas, la presente emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días calendario.

Victor Villavicencio indicó que se podría jugar a puerta cerrada hasta que culmine la emergencia sanitaria: "Significaría un duro golpe para los clubes en el tema económico porque tendría que jugarse en ese lapso de tiempo a puertas cerradas, situación que sin duda tenemos que conversarla con los clubes”.

Sobre la Copa Bicentenario 2020

Victor Villavicencio también se refirió a la Copa Bicentenario, campeonato que se originó el año pasado para brindar un cupo a la Copa Sudamericana. “Se podría modificar el formato de la Copa Bicentenario; o, si se presentara un caso extremo, no se jugaría y, en ese caso, el octavo puesto del acumulado de la Liga 1 clasificaría a la Copa Conmebol Sudamericana 2021”, indicó el gerente de la Liga 1.

Sobre la Liga 2

"Sobre el papel, la Liga 2 debería arrancar en el mes de mayo, sin embargo se analiza posponerla unos días y, si bien los clubes solo deberán preocuparse en participar, debido a que la Federación Perana de Fútbol solventará todos los gastos inherentes a la competición, los principales ingresos de dichos clubes provienen de sus taquillas y sponsors; por lo que, al igual que la Liga1 Movistar esperaremos las medidas que dicte el Gobierno con el fin de tomar las mejores decisiones”, agregó Victor Villavicencio.

