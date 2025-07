Los movimientos en Sporting Cristal no se detienen. Luego de que Julio César Uribe, flamante director general de fútbol del club, anunciara que siete jugadores dejarán el plantel, se conoció que Leonardo Díaz y Misael Sosa son dos de ellos, pero también surgió el nombre de Leandro Sosa. El mediocampista uruguayo nacionalizado peruano estaría en la mira de Sport Boys, que quiere reforzarse con urgencia de cara al Torneo Clausura 2025. La noticia llega cuando el club bajopontino busca renovar su plantilla tras un primer semestre para el olvido, y en medio de una fuerte presión por parte de los hinchas rimenses para reestructurar al equipo.

Esta noticia tomó relevancia cuando el periodista deportivo, Ernesto Macedo, publico en su cuenta de X: “Leandro Sosa nacionalizado peruano interesa a Sport Boys. Consideran que es polifuncional. Veremos”. El volante, que también puede jugar como lateral o extremo, es valorado por su versatilidad, una característica que el conjunto rosado busca potenciar en su plantel para competir con mayor solidez.

Aunque Paulo Autuori lo ha considerado parte de sus planes, el jugador de 29 años no ha logrado afianzarse en el once titular durante el Apertura. Disputó varios partidos, pero sin llegar a consolidarse como una figura clave. Además, con las salidas ya confirmadas de Misael Sosa, Franco Romero y Martín Cauteruccio, el panorama no parece claro para ningún extranjero en Cristal.

Leandro Sosa entrenando con Sporting Cristal | Foto: Sporting Cristal

Por ello, la posibilidad de su partida no luce tan descabellada. Más aún si se toma en cuenta que Julio César Uribe afirmó públicamente que se vienen recortes importantes en el primer equipo. “Hemos tomado decisiones puntuales, y una de ellas es separar a siete jugadores para un recambio que el club requiere”, dijo el ‘Diamante’ en conferencia de prensa, sin dar nombres, pero dejando en evidencia el proceso de depuración que se vive en La Florida.

Julio César Uribe aseguró que 7 jugadores se irán de Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

Sport Boys, por su parte, sigue buscando piezas clave que le permitan competir en mejor forma en el Clausura. Si bien aún no hay negociaciones oficiales, el interés por Leandro Sosa refleja el perfil que están evaluando: jugadores con recorrido, que conozcan el torneo local y que puedan adaptarse rápidamente a distintos esquemas de juego.

Sosa tiene una amplia trayectoria que incluye pasos por CA Atenas, O’Higgins, Atlético Venezuela, Progreso, CD Olimpia, Ayacucho FC y, desde 2023, Sporting Cristal. Su pase actual pertenece al club rimense, y cualquier salida debería concretarse vía préstamo o transferencia definitiva, dependiendo de las intenciones de la dirigencia.

Mientras tanto, Sporting Cristal se prepara para debutar en el Clausura ante Alianza Universidad este domingo 20 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Lo hará con nuevas caras, menos nombres conocidos... y quizá con una baja más en la lista.