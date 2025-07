Cuando el español Rubén Sellés asumió la dirección técnica del Sheffield United, Jefferson Cáceres sabía que esta era su oportunidad para ganarse un lugar en el primer equipo y por fin pegar el salto desde la Sub-23. La barrera del idioma ya no sería un problema y su nuevo entrenador es conocido por darle chance a los más jóvenes. Así pues, después de unirse a la pretemporada de los ‘Blades’, trabajó duro para estar listo cuando empezaran los partidos de preparación. En el primero, que terminó en un 6-2 sobre York City, no pudo hacer mucho en su ingreso en la etapa complementaria. Sin embargo, esta vez sí apareció en el 5-0 sobre el Rotherham: tras coger un rebote pasando el círculo central, no dudó ni un segundo y envío un gran pase filtrado para el 2-0 parcial anotado por Tyrese Campbell. Al exfutbolista de Melgar todavía le quedan dos amistosos pasan para seguir sumando puntos: Sheffield enfrentará el martes 22 de julio al Burton y el sábado 26 al Chesterfield. Ojo, la temporada de la Championship arrancará oficialmente el 9 de agosto, donde el equipo del peruano recibirá al Bristol City.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.