Leao Butrón se volvió a referir al comportamiento del Joel Alarcón, arbitró encargado del partido entre Alianza Lima y UTC que se jugó el miércoles en Cajamarca con victoria íntima. El arquero señaló que el hombre de negro, pese a realizar un buen arbitraje, no se comportó a la altura de las circunstancias con los jugadores blanquiazules y los locales.

"Si cuento lo que sucedió puede generarse mucha polémica. Si algo tengo que decir para contribuir a que no se repitan estas cosas lo haré con la gente que tenga que hacerlo. Prefiero no entrar en detalles, parecería un enfrentamiento entre él y yo", dijo el arquero en el aeropuerto Jorge Chávez a su arribo a Lima procedente de Cajamarca.

"Joel (Alarcón) estuvo un poquito fuera de sí, no entraré en detalle pero sí fueron amenazas y eso que no creo que funcione para nada. A mí me sacó del partido cuando me sacó la amarilla. Si yo digo lo que él me dijo sería un tema terrible", añadió luego en RPP.

Leao Butrón contó que se cruzó con el árbitro en el aeropuerto pero prefirió solo saludarlo porque todavía se encontraba un poco molesto con su actuación. "Yo lo conozco, es un buen árbitro pero hay cosas que no se pueden repetir para no faltarnos el respeto. El mismo respeto tiene que haber de jugador a árbitro y de árbitro a jugador", comentó.

"Dijo muchas cosas que me sacaron de mis casillas, no solo a mí. Yo fui el que habló, pero jugadores de UTC y algunos de Alianza Lima la pasamos mal. Espero que esto no se vuelva a repetir por el bien del deporte", comentó.

El arquero de Alianza Lima dijo que también le molestó mucho no poder celebrar una victoria tan importante debido a lo sucedido con el árbitro. "Me dejó picón porque no me dejó celebrar, estaba tan fuera de mí, pero ya pasó y no lo voy a hacer personal", dijo.

