Leao Butrón tras goleada ante Cristal: “Hay que levantar cabeza en el clásico”

El 3-0 de Sporting Cristal no deja dudas. Los rimenses fueron superiores a Alianza Lima línea por línea. Pero, pese a todo, Leao Butrón no hizo un mal partido. Es más, tuvo un par de atajadas claves. No tuvo responsabilidad en ninguno de los goles.

Se fue molesto, claro, pero con la convicción de que tienen que seguir luchándola. Incluso, saludó a Emanuel Herrera, autor de los tres goles de los celestes, al final del partido.

“En el fútbol estás expuesto a este tipo de situaciones. Solo queda asimilar el momento y levantar la cabeza. Se viene el clásico y será una linda oportunidad para recuperarnos”, dijo el portero de Alianza Lima.

Respaldo total



La última vez que le anotaron tres goles en un solo partido fue en el clásico del 15 de abril del año pasado en el Monumental. “Ya me había olvidado lo que se siente, pero esto no se acaba acá. Debemos seguir peleando”, agregó.

A la salida del Nacional, varios hinchas de Alianza Lima lo aplaudieron. Para el clásico se necesita al mejor Leao Butrón, uno motivado. Su lesión ya fue. Ahora toca levantarse.

