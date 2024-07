Garcilaso vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el lunes 29 de julio desde las 3:05 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Deportivo Garcilaso llega a este partido después de vencer por 2-0 a Sport Boys, en el duelo válido por la pasada fecha 3 del Torneo Clausura 2024. El conjunto cusqueño fue ampliamente superior y no me costó mucho trabajo imponer condiciones frente a una ‘Misilera’ defensivamente frágil. Pablo Erustes y Adrián Ugarriza marcaron los goles de los dirigidos por Guillermo Duro.

Con este triunfo, el ‘Rico Garci’ sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura, ya que previamente había vencido por 1-0 a UTC en la fecha 1. Su única derrota se dio en la segunda jornada, cuando cayó por 1-0 ante Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’. De momento, en la tabla de posiciones acumulada está a cinco puntos de la zona de descenso, por lo que están urgidos de un triunfo este lunes.

Cusco FC, por su parte, llega a este partido después de vencer por 3-0 a Sport Huancayo, en el encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dorados no pasaron apuros para doblegar al ‘Rojo Matador’ y se quedaron con los tres puntos gracias a las anotaciones de Luis Ramos, Iván Colman y Juan Tévez. Los pupilos de Miguel Rondelli quieren vencer a Garcilaso para seguir escalando en el Torneo Clausura.

Hablan los protagonistas

Iván Colman, autor de unos de los goles con los que Cusco FC venció a Sport Huancayo, habló sobre el presente que vive el conjunto cusqueño. “Veníamos de dos derrotas seguidas, hicimos bien las cosas, corregimos errores y nos llevamos los tres puntos. Hoy era el arranque de esa seguidilla de partidos que teníamos en Cusco y queríamos hacerlo de la mejor manera, gracias a dios se dio”, manifestó.

Asimismo, aseguró que en la interna del clubes están muy cómodos con el trabajo que viene realizando Miguel Rondelli en la dirección técnica. “Estamos muy contentos con el proyecto del entrenador. Nos sentimos muy cómodos, siempre respetamos la idea y eso nos va a llevar a grandes cosas. Queremos clasificar a una copa internacional, vamos por buen camino”, aseveró.

Luis Ramos, otros de los destacados en la goleada del cuadro imperial, valoró su gol, pero reconoció que para él es más importante que colectivamente el grupo se sienta fuerte para afrontar lo que resta del Torneo Clausura. “En lo personal, muy contento. Buscaba esto hace mucho tiempo. Gracias a eso es el trabajo. Más que todo, recalcar lo colectivo que es importante y más que todo hacer respetar la casa”, sostuvo.

¿A qué hora juegan Garcilaso vs. Cusco FC?

El encuentro entre Garcilaso y Cusco FC está programado para este lunes 29 de julio desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Garcilaso vs. Cusco FC?

El partido entre Garcilaso y Cusco FC se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

