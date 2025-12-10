Álex Custodio se lesionó en el Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
Cuando corrían solo segundos del partido de , una acción se llevó todas las miradas. , titular del equipo visitante, buscaba recibir un balón cerca de la banda derecha al salir de su área. Cuando lo iba a recepcionar sin problemas, una mala pisada complicó el momento. Acto seguido, se pudo ver que la rodilla estuvo perjudicada en la situación, por lo que fue atendido de inmediato. Todo esto cuando aún no corría el primer minuto del duelo de la . El cuerpo médico determinó que no podía continuar, por lo que se tuvo que ejecutar el primer cambio del choque e ingresó Miguel Aucca.

