El encuentro en el estadio Iván Elías Moreno comenzó bastante intenso y rápidamente tuvo a su primer damnificado. Cuando el reloj recién marcada los primeros cinco minutos, Nilson Loyola se tiró al gramado y levantó su mano solicitando su cambio. Inmediatamente después, sin perder el tiempo, Tiago Nunes llamó a Leonardo Díaz para que ingrese en su lugar por la banda izquierda de Sporting Cristal.

Si bien las imágenes de la transmisión no mostraron cómo se dio la lesión de Loyola, no hace indicar que fue en un cruce previo con Fernando Pacheco. Ya ubicado en el banquillo de suplentes, el zurdo no pudo contener su frustración y se tomó el rostro para secarse las lágrimas de impotencia.

Esta lesión genera preocupación en el comando técnico de Nunes, pues aparentemente se trataría de un desgarro en el posterior del muslo izquierdo. De ser así, el técnico brasileño tendrá que planificar una variante para el próximo duelo ante Fluminense por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Municipal: lo que se viene

Luego de este partido por la fecha 10 del Torneo Apertura, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando le toque debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Los rimenses enfrentarán a Fluminense en el encuentro programado para el miércoles 5 de abril desde las 7:30 p.m. en el estadio Nacional.

Los ‘celestes’ integran el Grupo D del certamen continental junto al ‘Flu’ (Brasil), River Plate (Argentina) y The Strongest (Bolivia). Ya que tendrán su estreno en condición de locales, los dirigidos por Tiago Nunes esperan rescatar un buen resultado a pesar de los difícil que será el rival brasileño.

Deportivo Municipal, por su parte, jugará el sábado 8 de abril en el estadio Alberto Gallardo cuando le toque enfrentar a Sport Boys desde la 1:00 p.m. Debido a la complicada situación económica que atraviesa la institución edil, será importante para ellos sacar un buen resultado ante la ‘Misilera’ para no perder el rumbo en la Liga 1.





