Una nueva etapa para todos. Luis Abram tendrá su primera experiencia en un club europeo junto al Granada CF, institución que también tendrá nuevo DT para esta temporada y con el que esperan volver a sumar triunfos y clasificar a un torneo internacional. Se trata de Robert Moreno, quien contará con su primera experiencia como estratega principal en LaLiga Santander.

“Para mí lo importante es generar ocasiones y que no nos generen. A partir de ahí cada uno tiene su estilo y entiendo que el estilo para hacer eso, generar y que no te generen, es con lo que estáis viendo estos días”, sostuvo el entrenador catalán en una entrevista para AS de España. Sin embargo, dio más detalles de su visión de juego y la manera cómo traduce su análisis del papel al campo.

En ese sentido, explicó que “para mí el tener posesión no es un fin en sí mismo, no quiero tenerla por tenerla, quiero tenerla con un sentido, que es hacer daño al rival. A veces para hacerlo hay que ir más lento o hay que ir rápido y no tan lento. Eso es lo que estamos intentando trasmitir a los jugadores y no es fácil porque en el terreno de juego pasa todo muy rápido”.

Moreno lleva tres semanas trabajando con el elenco de Granada. De momento, ha disputado tres amistosos contra Bournemouth, Espanyol y Alcorcón (este último terminó en derrota por 1-0). Si bien no obtuvieron el resultado esperado en su último duelo, el DT determinó puntos importantes que le permitirán ir midiendo al elenco que tiene a su cargo, para el debut del cuadro de Abram, que ya entrena con sus compañeros.

“Se está viendo las señas de identidad y esto nos tiene que llevar a ganar partidos que es lo que te da credibilidad, no el jugar bien o jugar mal. Cada uno elige como quiere ganar o perder y mi forma de ganar o perder es esa, es la que siento, es la que he conocido durante más años y es la que más me gusta y creo que a los jugadores también”, explicó el técnico, que en el pasado estuvo con el Mónaco de Francia.

El debut de Granada CF en LaLiga Santander está previsto para el próximo 16 de agosto frente a Villarreal, elenco que acabó séptimo la campaña pasada, a solo tres puntos del Betis que consiguió cupo para la Europa League. El reto es grande, pero el catalán considera que cuenta con el elenco para lograr los objetivos del club.





