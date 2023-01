Este viernes 27 de enero, Lánder Aleman, presidente de la Comisión organizadora de Competiciones, se reunió con 11 clubes del campeonato nacional para tratar de llegar a un acuerdo con respecto a las posiciones de los equipos en relación a los derechos de transmisión de la Liga 1. Asimismo, horas después de la reunión, el máximo representante de Alianza Atlético dio detalles del encuentro y se refirió a lo que significaría la ausencia de equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes en el torneo local.

“Alianza y la ‘U’ son importantes, eso no lo podemos negar, pero no son imprescindibles. Importantes son y todos quisiéramos tenerlos porque son los que generan taquilla, expectativa, tiene la máxima hinchada pero qué hacemos, ¿los obligamos a jugar? No quieren jugar, no sé cuál será su problema pero nosotros insistimos en que queremos que jueguen”, mencionó en una entrevista a Radio Ovación.

Asismismo, sostuvo: “Hay un grupo de clubes que quieren ganar un dinero que sienten que les corresponde y pelean por eso. Cuando hay mucho diferencia entre un club grande y un club chico desciende y es esta diferencia de 10-1 ya no hay competitividad, se pierde. Si a un club que recién ingresa le das 800 mil dólares y al otro 10 millones, ya sabes quién es el campeón y quién es el que va a bajar. Queremos que eso se acorte, como es en Europa”.

Cabe resaltar que que el presidente de la Comisión organizadora de Competiciones convocó a 19 clubes para esta reunión, pero solo 11 se presentaron, los mismos que están de acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Hemos querido reunirnos con los demás clubes pero quizás no hayan podido venir pero vamos a seguir en diálogo porque el fútbol necesita del apoyo de todos, no podemos dejar que se paralice el fútbol porque los clubes somos los más interesados y los más perjudicados”, señaló.

Finalmente, Lánder Aleman reveló que los equipos continuarán “reuniéndose todas las semanas para llegar a mejores conclusiones” en esta temporada. “Lo importante es que hay un grupo unido que ve que hay otro grupo que no se quiere reunir pero esto hay que solucionarlo, es un problema de todos, no es un problema de una institución con la Federación o con una empresa de televisión, los únicos perjudicados son los clubes. Este fin de semana hay que pagar sueldos, de dónde salen los ingresos”, acotó.

La postura de Alianza Lima

“Es indignante la variación a la medida cautelar que ha salido recientemente. También es sospechoso que se dé antes de iniciar las vacaciones del Poder Judicial. Han habido actos, iniciados por los clubes y el propio Consorcio, que han debido ser resueltos previamente por el juez antes de emitir una medida cautelar”, señaló Diego Guerrero, abogado de Alianza Lima, en entrevista con GOLPERU.

Cuando fue consultado sobre la propuesta que le convenía a Alianza Lima, respecto a los derechos de transmisión de sus partidos en la Liga 1, Diego Guerrero manifestó que la propuesta del Consorcio Fútbol era mejor que el de la Federación Peruana de Fútbol, ya que esta plantea un modelo de negocio incierto y que no les aseguraba un ingreso económico claro.

“Más allá de cualquier tema legal que exista, está de fondo el tema comercial y económico y la subsistencia de las instituciones. La propuesta del Consorcio era mejor, era cierta, ofrecía una mayor cantidad y tenía el respaldo de que hace diez venía cumpliendo de manera puntual. El negocio que propone la Federación es un negocio incierto, un negocio que no tiene una garantizada”, sentenció.





